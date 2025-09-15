Wetter-Wumms in NRW zum Wochenende – danach kommt direkt der Absturz

Das Wetter in NRW zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner herbstlichen Seite. Mit Temperaturen um die 18 Grad sowie einem Mix aus Sonne, Regen und am Montag auch kräftigem Sturm hatte der Herbst bereits deutlich angeklopft. Doch die Wetteraussichten lassen aufhorchen: Ein Temperaturanstieg steht bevor, der uns noch einmal ein ungeahntes Sommer-Feeling bescheren wird.

Von wegen der Sommer ist vorbei und der Herbst ist voll da. „Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von “wetter.net”. Bereits ab Donnerstag steigen die Temperaturen deutlich. Das Wetter in NRW wird dann zunehmend sommerlich, bevor es allerdings nach dem Wochenende zu einem krassen Absturz kommt. Es wird dann wieder kühl und wechselhafter. Eine stabile Altweibersommer-Phase sei also nicht in Sicht, so Jung.

Wetter in NRW: Spätsommer setzt zum Höhenflug an

Aber der Reihe nach. Am Mittwoch (17. September) bleibt das Wetter in NRW noch recht unspektakulär. Es wird stark bewölkt bei maximal 17 Grad. Doch schon ab Donnerstag klettern die Temperaturen auf milde 24 Grad, begleitet von strahlend blauem Himmel. Ein Sommertag mitten im Herbst steht bevor, und mit ihm die Vorfreude auf noch wärmere Tage.

Am Freitag und Samstag erreicht das Wetter in NRW seinen Höhepunkt. Temperaturen von bis zu 31 Grad lassen uns den Herbst für kurze Zeit vergessen. „Es gibt also einen kleinen Sommer-Nachschlag“, so Dominik Jung. Viel Sonne und nur geringe Bewölkung sorgen für ideale Bedingungen, die letzten warmen Tage des Jahres im Freien zu genießen.

Am Sonntag Temperatursturz um 10 Grad

Doch schon am Sonntag zeigt sich das Wetter in NRW wieder von seiner turbulenten Seite. Schauer und Gewitter ziehen auf, und die Temperaturen stürzen schlagartig auf 19 Grad ab. Dieselben Werte erwartet uns auch am Montag – ein Mix aus Sonne und dichten Wolken stimmt uns womöglich endgültig auf den Herbst ein.

Nach diesem kleinen Ausflug in den Sommer wird es ab der kommenden Woche wieder kühler und unbeständiger, sagt Dominik Jung. Das Wetter in NRW bleibt also ziemlich abwechslungsreich.