Wetter in NRW rauscht in den Keller – kurz danach ist es soweit

Das Wetter hat NRW zuletzt mächtig ins Schwitzen gebracht. Die Hitzewelle brachte uns tagelang Wert über 30 Grad. In der Spitze stiegen die Temperaturen Mitte der Woche in Teilen von NRW sogar über 35 Grad.

Am Wochenende brauchte es dann plötzlich wieder einen Pulli – zumindest vormittags. Doch auch tagsüber schaffte es das Thermometer nur mit Mühe über die 20-Grad-Marke. Zu Beginn der Woche wird es dann stellenweise wieder heiß. Doch es handelt sich nur um ein Strohfeuer, bevor das Wetter wieder abrauscht.

Wetter-Achterbahn in NRW

Was für ein hin und her! Nach dem plötzlichen Temperatur-Abfall am Wochenende steigen die Temperaturen am Montag (18. August) nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder auf 25 bis 28 Grad. Am Dienstag könnte dann sogar wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Doch die kleine Hitzewelle ebbt so schnell ab, wie sie gekommen ist. Schon Mitte der Woche wendet sich das Blatt. Am Donnerstag (21. August) erwartet der DWD in NRW nur noch Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Am Tag darauf sollen die Werte sogar unter die 20-Grad-Marke fallen, prognostiziert Dominik Jung.

Wetter in NRW

Dem Wetter-Experten zufolge müssen wir uns zum Ende der Sommerferien in NRW mit Höchstwerten um die 18 Grad begnügen. Dabei könnten nach einem sonnigen und heiteren Wochenbeginn hier und da auch ein paar Schauer herunterkommen. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass wir uns vom Sommer in NRW verabschieden müssen.

Ganz im Gegenteil! Schon am Sonntag klettern die Werte laut Dominik Jung („wetter.net„) wieder über 20 Grad in NRW. Und auch ersten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zufolge wird es wieder wärmer. So sollen die Temperaturen zu Wochenbeginn wieder über die 25-Grad-Marke steigen. Am Dienstag könnten dann sogar wieder 30 Grad drin sein. Dem Sommer in NRW geht offenbar noch lange nicht die Puste aus.