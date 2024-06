Wetter-Experte lässt NRW zittern: „Da kackt der Sommer so richtig ab“

Da scheint mal ein paar Tage lang die Sonne, ganz Deutschland freut sich über Sommer und EM-Euphorie – und schon naht die absolute Wetter-Kehrtwende!

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er auf das Wetter in NRW für die nächsten Tage blickt: „Da kackt der Sommer so richtig ab!“ Aber wie schlimm wird der Absturz genau?

Wetter-Experte: Bittere NRW-Sommerprognose

Am Samstag (29. Juni) – pünktlich zum EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark in Dortmund – scheint über NRW noch die Sonne. Knapp 26 Grad werden am Fußball-Wochenende erwartet. Doch mit dem Sonntag gehen die Temperaturen deutlich herunter. „Mit Pauken und Trompeten wird dann diese sehr heiße Luft aus Deutschland vertrieben“, so Jung.

Am Sonntag (30. Juni) ziehen bereits mehr Regenschauer übers Land, in NRW wird die 20-Grad-Marke nur noch knapp geknackt. Und der Sommer-Monat Juli beginnt auch alles andere als sommerlich.

Ab dem 1. Juli stürzt der Sommer ab

Am Montag (1. Juli) bleiben für NRW nur noch rund 17 Grad übrig, immerhin hält sich der Regen zurück. Ähnlich sieht es am Dienstag (2. Juli) aus – auch wenn hier zumindest bis zu 19 Grad drin sind. Leider auch nur ein minimaler Unterschied. Doch keine falsche Hoffnung: Das ist kein leiser Aufwärtstrend.

Am Mittwoch (3. Juli) folgt der Totalabsturz: Wolken, Regen und maximal 16 Grad in NRW. „Das sind dann teilweise die Temperaturen, die wir bisher in der Nacht hatten“, macht Dominik Jung deutlich. „Der Sommer sackt also so richtig nach unten ab.“

Sommer erlebt Zwangspause

Pool? Grillen? Public Viewing? Das will bei 16 Grad und Regen sicherlich niemand gerne machen. Bleibt zu hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft noch lange genug im Turnier bleibt, um noch ein paar schöne Sommer-EM-Tage mitzuerleben.