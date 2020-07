Wetter in NRW: Die nächste Regenfront rollt auf uns zu. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Der Sommer ist endlich wieder da – doch SO schnell droht die nächste Klatsche

Das Wetter hat uns in NRW in den letzten Wochen nicht wirklich verwöhnt. Selten kämpfte sich die Sonne durch die dichte Wolkendecke. Nur die Landwirtschaft konnte sich über die anhaltenden Regenfälle freuen.

Doch zu Beginn dieser Woche zeigt sich das Wetter in NRW von seiner freundlichen Seite: Der Sommer ist zurück. Doch die Prognosen der Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trüben die Freude über Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Und zwar schon sehr bald.

Wetter in NRW: 27 Grad! Aber schon bald droht die nächste Klatsche

27 Grad im Rheinland. Das Wetter in NRW zeigt sich am Montag endlich wieder von seiner strahlenden Seite. Auch in den übrigen Landesteilen klettern die Temperaturen auf sommerliche Werte um 25 Grad.

Abkühlung gefällig? Am Montag lockt der Sommer nach draußen! (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

Doch das Hoch über Ostdeutschland wird nach DWD-Angaben schon bald wieder von einem Tief abgelöst, das sich NRW von der Nordsee aus nähert. Bereits am Dienstag zieht sich der Himmel über NRW wieder zu. Es folgt die nächste Wetter-Klatsche.

Wetter in NRW bleibt wechselhaft

Von Westen her rollt im Verlauf des Dienstags eine Regenfront nach NRW. Die DWD-Meteorologen erwarten die ersten Tropfen im Westen des Landes. In der Nacht zu Mittwoch drohen dann überall in NRW Regenfälle.

Wetter in NRW: Die Temperaturen der nächsten Tage

Montag: 24 bis 27 Grad, nachts zwischen 13 und 10 Grad

Dienstag: 20 bis 23 Grad, nachts zwischen 14 und 11 Grad

Mittwoch: 18 bis 21 Grad, nachts zwischen 11 und 9 Grad

Donnerstag: 20 bis 23 Grad, nachts zwischen 13 und 10 Grad

Auch der Mittwoch bleibt stark bewölkt regnerisch. Zunächst erwischt das miese Wetter den Osten von NRW. Im Tagesverlauf dann auch den Westen. Von Gewittern dürfte NRW im Gegensatz zu anderen Bundesländern allerdings die nächsten Tage verschont bleiben. Wechselhaft bleibt es allemal. (ak)