Epizentrum in NRW! Hitze-Wetter rollt über Westen hinweg

Na, diese Prognose hat es in sich! Seit wenigen Tagen ist der Sommer endlich wieder zurück. Nach etlichen Wochen voller Regen, Sturm und niedrigen Temperaturen können die Menschen in NRW also aufatmen – doch besonders viel frische Luft werden sie dabei wohl nicht bekommen …

„Es wird heiß, sehr heiß werden!“, lautet die Prognose von Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Doch bei dieser Einschätzung bleibt es nicht: „Wir sehen hier im Westen zum Teil bis zu 38 Grad. Das können am Ende gemessen auch mal 39 oder knapp 40 Grad werden.“

Das heiße Wetter bleibt!

Das soll es aber noch lange nicht gewesen sein – denn die Hitzewelle ebbt noch lange nicht ab. „In vielen Regionen von Deutschland bleibt dieses heiße Wetter wahrscheinlich auch mindestens eine Woche erhalten und es ist die längste Hitzewelle des aktuellen Jahres“, so der Wetter-Experte.

Doch was heißt das für das Wetter in NRW konkret? „Jetzt kommt erst mal eine Hochsommer-Woche“, kündigt Jung stolz an. Auch wenn der August bisher relativ kühl war, wird sich das spätestens nach dieser Woche ändern. Am Montag (11.) August sind bis zu 30 Grad möglich. Dienstag (12. August) wird es schon heißer – hier erwartet der Meteorologe einen sommerlich-warmen Tag. Für NRW bedeutet das bis zu 33 Grad.

Der Mittwoch (13. August) gibt dann richtig Gas: Hier sind in NRW bis zu 37 Grad drin. Doch einen kleinen Haken gibt es: „Mitunter abends sind ein paar kurze Hitzegewitter nicht ganz ausgeschlossen.“ Auch der Donnerstag (14. August) könnte zu später Stunde ein paar Hitzegewitter bringen – mit Temperaturen bis zu 37 Grad. Am Freitag (15. August) wird es dann ein wenig kühler, hier sollen es bis zu 31 Grad heiß werden.

