War’s das mit dem Sommer-Wetter in NRW? Experte macht klar: „Nicht in Sicht“

„In den kommenden Tagen bleibt uns der Sommer weitgehend erhalten“, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Er verspricht das perfekte Badewetter – einfach ideal, um die Sonne zu genießen. Aber wie lange hält das warme Wetter wirklich an? Müssen die Menschen in NRW bald mit einem plötzlichen Temperatursturz rechnen?

Die Frage, die vor allem Sommerfans interessiert: War’s das jetzt mit der Wärme?

Geht der Sommer in NRW weiter? Meteorologe gibt Wetter-Aussichten

Dass es in den letzten Tagen einen deutlichen Temperaturwechsel gab – von über 30 Grad auf gerade mal knapp über 20 Grad in NRW – ist nicht zu leugnen. Und bei diesem gemäßigten Sommerwetter bleibt es vorerst, denn „es geht sehr sonnig und trocken weiter“. Für Dominik Jung ist schnell klar: „Eine veränderte Wetterlage ist erstmal überhaupt nicht in Sicht.“

Das klingt doch super! Doch wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Zunächst drückt sich eine Kaltfront „langsam über uns hinweg, ist aber kaum wetterwirksam”. Was bedeutet das wettertechnisch?

Hier findest du die Antworten: Derzeit wirkt sich die Kaltfront minimal auf unser Wetter in NRW aus, das heißt, am Sonntag werden es maximal 18 Grad. Zudem bleibt es weitgehend trocken. Dabei bleibt es meist „niederschlagsfrei, nur vereinzelt können sich ein paar dichte Wolken durchdrücken“.

Temperatur-Übersicht bis Freitag (22. August)

Am Montag (18. August) wartet schon wieder ein Hitzetag auf die Menschen in NRW. Es sollen nämlich rund 28 Grad werden, und das bei Sonnenschein pur. Auch der Dienstag (19. August) „ist ein Sommertag vom Feinsten“ mit Temperaturen von rund 29 Grad. Und auch der Mittwoch (20. August) bringt wohl keine große Wetteränderung mit sich – es soll nämlich immer noch sonnig bleiben. Diesmal aber mit Temperaturen um die 25 Grad.

Leider wird es am Donnerstag (21. August) wieder etwas kälter. Die Menschen müssen sich auf Temperaturen um die 17 Grad einstellen. Zwar kommt die Sonne heraus, aber vereinzelt sind auch Wolken möglich. Der Blick auf das Wetter am Freitag (22. August) gibt jedoch wieder etwas Hoffnung auf sommerliches Wetter: Es sollen laut Dominik Jung (wetter.net) zumindest wieder rund 20 Grad werden.

Trotz der milderen Temperaturen: Sonnencreme nicht vergessen – deine Haut wird es dir später danken.