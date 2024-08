Wetter in NRW: „Neue Hitzespitzen“ kommen – doch DAS sorgt jetzt für Unsicherheit

Von wegen, der Sommer kommt nicht mehr. Aktuell zeigt sich die Jahreszeit von ihrer besten Seite. In Europa herrscht Hitze pur, sowohl im Süden als auch im Osten. Alle Zeichen stehen auf Sommer, Sommer und noch mehr Sommer. Das Wetter in NRW eifert momentan den Tropen nach.

Neben der Hitze sorgt die vorherrschende Schwüle für Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden bei dem ein oder anderen (wie DER WESTEN berichtet). Nun soll es noch einmal heißer werden. Doch ein Detail in der Prognose sorgt jetzt für Unsicherheit bei den Wetter-Voraussagen.

Wetter in NRW: „Neue Hitzespitzen“ in Aussicht

Nach einem kühleren ersten August-Wochenende kommt der Sommer am Montag (5. August) „mit Macht“ zurück, verspricht Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Und auch tags darauf herrscht wieder „Sommer-Wetter vom Feinsten“. Über 30 Grad werden erwartet, am Mittwoch dann aber auch wieder die drückende Schwüle.

Nach einem kurzen Tief nimmt der Hochsommer am Donnerstag dann erneut Fahrt auf. Auch am Freitag rechnet Jung mit viel Sonnenschein zum zweiten August-Wochenende mit „neuen Hitzespitzen“. Bis zu 32 Grad könnten am Samstag (10. August) herrschen. Es wird sehr heiß, schwül und sonnig. Am Sonntag könnten sogar 33 Grad in NRW erreicht werden. Dazu geht der Meteorologe von keinen nennenswerten Regensummen aus.

Wetter in NRW: Jetzt wird es ungewiss

Am darauffolgenden Montag (12. August) soll es dann auf 25 Grad abkühlen, dazu gibt es vereinzelt Gewitter. Jung scheint allerdings kein wirkliches Tief zu erwarten. Doch sicher ist das auch nicht. Denn obwohl der Hauptlauf weiterhin Temperaturen von 25 bis 30 Grad anzeigt, scheint das Ensemblemittel eher einen Abgang zu machen.

„Wer sich da am Ende durchsetzt, ist noch völlig offen“, sieht der Experte den kommenden Tagen gespannt entgegen. „Ab dem 11. August kann man überhaupt keine Aussage treffen“, muss er einsehen.