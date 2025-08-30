Wetter in NRW vor Mini-Wende – „Sommerwärme bleibt erhalten“

Ist der Sommer nun endgültig vorüber? Diese Frage dürfte man sich nicht nur in NRW dieser Tage stellen. So ganz will das Wetter den Sommer aber scheinbar noch nicht ganz aufgeben, darf man den aktuellen Prognosen vertrauen.

Erst am 22. September beginnt kalendarisch gesehen offiziell der Herbst. Doch spiegelt das auch die Wetter-Realität in NRW wider? Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ kennt jetzt die Antwort.

Wetter in NRW vor Kehrtwende

Der letzte Augusttag am Sonntag (31. August) präsentiert sich dabei bereits durchwachsen. Zwar bringt uns das Wetter in NRW bis zu 23 Grad, doch kündigt Jung in seinem aktuellen Video auch „kräftige Güsse“ und „zum Teil auch kurze Gewitter“ an. Auch am 1. September wird es zunächst ähnlich „frühherbstlich“ weitergehen.

„Diese Sommerwärme bleibt auch am Dienstag erhalten. Im Westen muss man auch nicht frieren bei 24/25 Grad“, so der Wetter-Experte. So ganz weichen will der Sommer also zum Septemberstart noch nicht. Doch wie geht es weiter?

Jung blickt in Glaskugel für Dezember

Der Mittwoch kühlt mit gerade mal 20 Grad merklich ab. Noch wechselhafter wird es dann am Donnerstag. Dann sind auch gerade mal noch bis zu 18 Grad drin. Regenschauer sollen den Westen ebenfalls treffen.

Ansonsten soll das Wetter in NRW im September 2025 aber an sich „relativ unspektakulär“ bleiben. Ähnlich sieht es auch im Oktober aus, wie erste Frühprognosen laut Dominik Jung jetzt zeigen. Der November und Dezember könnten dagegen etwas zu warm ausfallen. Und auch beim Winter-Wetter bringt ein erster Blick in die Glaskugel noch keine freudige Gewissheit. Denn aktuellen Prognosen zufolge soll auch in diesem Jahr wieder das „West-Wetterlagen-Wetter“ zuschlagen, das bei uns konkret „Matsche-Wetter“ bedeuten würde. Doch ob es wirklich so kommt, wird sich zeigen.