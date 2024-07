Wetter in NRW: Kommt es jetzt knüppeldick? „Es wird wieder krachen“

Wo ist der Sommer nur? Es ist Juli, die Heim-EM läuft auf Hochtouren – nur das Wetter in NRW spielt einfach noch nicht so wirklich mit. Statt blauem Wolken und warmen Sonnenstrahlen erleben wir eine triste Wolkensuppe und ekelhafte Regenschauer.

Kommt es jetzt womöglich noch schlimmer? Auf den Wetterkarten über Deutschland sind auch wieder unschöne Gewitter-Prognosen zu sehen. „Wetter.net“-Moderatorin Kathy Schrey erklärt, wie viel NRW davon abbekommt.

Wetter: Wie viel Gewitter bekommt NRW ab?

Die aktuelle Westwetterlage schiebt reihenweise Regenwolken und kalte Luft nach Deutschland – deswegen haben Sommer und Sonne aktuell nur wenig Chancen, sich dauerhaft durchzusetzen. Das Problem: Ab Samstag (6. Juli) kommt aus südöstlicher Richtung auch warme, feuchte Luft in unsere Richtung und prallt auf unsere kalte Westwetterlagen-Luft. Die Folge: „Es wird wieder krachen!“

„Blitz und Donner“ kündigt Kathy Schrey bei „wetter.net“ an – das Wochenende dürfte also ziemlich gewittrig ausfallen. Vor allem eben in Süd- und Ost-Deutschland. Aber wie sieht es in NRW aus?

Besserung in Sicht

Auch über dem Westen der Republik hängen weiter schwere Wolken, die auch ergiebigen Regen mit sich bringen. Wetter-Moderatorin Schrey hält auch einzelne Starkregen-Ereignisse für möglich. Aber die schwere Gewitter-Front bleibt NRW wohl zunächst bis auf einzelne Ausläufer an den Rändern des Bundeslandes erspart.

Erst ab Montag (8. Juli) gehen die Niederschläge dann wieder zurück. Am Himmel tummeln sich dann nur noch einzelne „harmlose“ Wolken, die auch den ein oder anderen Sonnenstrahl durchlassen.

Ob der Sommer dann eine Chance hat, sich dauerhaft durchzusetzen, bleibt abzuwarten. Zu wünschen wäre es allen – schließlich fühlt sich das Wetter in NRW aktuell mehr nach April als nach dem Sommer-Monat Juni an. Sonne satt zur Finalwoche der Heim-EM – das wär doch was!