Wetter in NRW: „Jo-Jo-Sommer“ nimmt kein Ende – Experte verzweifelt!

Das Wetter in NRW ändert sich aktuell gefühlt täglich. Während an dem einen Tag sommerliche Bedingungen mit 26 Grad und Sonnenschein herrschen, wacht man am nächsten Tag schon wieder zu Regen, einem grauen Himmel und Jacken-Wetter auf. Kräftige Schauer und Gewitter prägten bereits einige Tage im Juli.

Erst Sonne, dann wieder schwere Unwetter. Als „Jo-Jo-Sommer“ bezeichnete Diplom-Meteorologe Dominik Jung den diesjährigen Sommer passenderweise. Und die Hiobsbotschaft lautet: Er wird uns voraussichtlich noch bis Ende Juli erhalten bleiben.

Wetter in NRW: Wechselhafter Sommer im Juli

Die meisten wird es nicht überraschen: Das Wetter in NRW wird sich in den nächsten 10 bis 14 Tagen nicht wirklich stabilisieren, sondern so weitergehen wie bisher. Das heißt: Warme Sommertage und herbstliche Regentage wechseln sich ab. Im Temperaturverlauf bis Ende Juli zeigt der Wetterexperte diese Entwicklung noch einmal auf. In den kommenden Tagen bis etwa zum 20. Juli klettern die Temperaturen noch einmal in Richtung 30 Grad, um dann wieder in Richtung 20 Grad abzufallen. Dazwischen immer wieder kräftige Schauer und Gewitter.

Die Prognose zeigt uns, dass es zwar sommerlich warm wird und die Temperaturen weit verbreitet sind, aber es insgesamt auch sehr wechselhaft bleibt. Immerhin bringt die dritte Juliwoche den Sommer weitgehend zurück. Die Wärme und auch die Hitze kehren nach den Regenschauern schnell wieder nach Deutschland zurück, so Dominik Jung. Darauf sollten wir uns aber nicht verlassen, denn es kann sich schnell wieder ändern.

Der wärmste Juni überhaupt

Doch auch, wenn in NRW nicht gerade das Sommerwetter ausbrach: Global gesehen war der Juni 2024 der wärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie der EU-Klimadienst Copernicus mitteilte, lagen die Temperaturen im vergangenen Monat 1,5 Grad über dem geschätzten Juni-Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900, der vorindustriellen Referenzperiode. Es war damit der zwölfte Monat in Folge, in dem die 1,5-Grad-Schwelle erreicht oder überschritten wurde.