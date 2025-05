Wetter in NRW: Experte mit bedrohlicher Sommer-Prognose – „Sehr schlechte Ausgangslage“

Endlich steigen die Temperaturen und auch die Vorfreude auf den Sommerurlaub wird immer größer. Jedoch hat der Experte eine beunruhige Prognose, wie das Wetter in NRW diesen Sommer ausfallen soll.

Das momentane Frühlingswetter macht einen neugierig, wie sich das NRW-Wetter im Sommer weiterentwickeln wird. Diejenigen, die auf entspanntes und angenehmes Sommerwetter gehofft haben, werden jedoch wohl bitter enttäuscht sein, denn Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat eine bedrückende Ankündigung – laut dem europäischen Wettermodell muss man mit einem „Hitze- und Dürresommer“ rechnen.

Wetter in NRW: Sommer wird deutlich zu warm und zu trocken

Bereits im Mai gibt es Anzeichen für diese Entwicklung. Es sei, so Jung, abzusehen, dass der Mai deutlich zu trocken ausfallen wird, obwohl frühere Prognosen noch einen deutlichen nasseren Monat vorausgesagt hatten. Die seit Wochen andauernde Trockenheit bezeichnet Jung als eine „sehr schlechte Ausgangslage“ für das Wetter in NRW, wenn im Sommer tatsächlich die große Dürre eintreffen wird. Denn die Natur konnte in diesem Frühjahr keine Wasservorräte im Boden anlegen.

Jedoch sind sich die unterschiedlichen Wettermodelle noch gar nicht einig, ob man diesen Sommer wirklich mit einer großen Dürre rechnen muss. Laut dem europäischen Wettermodell sollen sowohl der Mai als auch der Juni und der Juli nicht nur wärmer ausfallen als üblich, sondern auch deutlich trockener als in den vergangenen Jahren.

Eine Prognose, die von dem amerikanischen Klimamodell CFS nicht geteilt wird. Lediglich im Mai gehen die Wettermodelle nicht allzu weit auseinander. Beide Modelle stimmen zu, dass im Mai das NRW-Wetter sowohl zu warm als auch zu trocken ausfallen soll.

Modelle haben einen „Kontrast in Sachen Niederschlag“

Ganz anders sieht es im Juni aus, denn von der großen Dürre ist laut CFS nichts zu sehen. Tatsächlich soll der Sommermonat tendenziell eher nasser ausfallen als üblich. Auch im Juli hält das US-Wettermodell CFS gegen die Dürre-Prognose des europäischen Modells und prognostiziert einen normalen Niederschlag für diesen Monat.

Die beiden Wettermodelle haben einen deutlichen „Kontrast in Sachen Niederschlag“, wie Wetter-Experte Dominik Jung zusammenfasst. Ob man diesen Sommer wirklich mit einer großen Dürre rechnen muss, bleibt also wohl noch abzuwarten. Ob nun mit viel oder weniger Regen – bei einer Sache sind sich die Wettermodelle einig: Der Sommer 2025 wird heiß werden.