„Da kommt er zurück“ – Experte überbringt Wetter-Hammer für NRW

Viele dürften die Sommer-Garderobe bereits schon wieder im Keller oder weiter hinten im Schrank verstaut haben. Doch jetzt kündigt sich in NRW ein waschechter Wetter-Hammer an!

Denn so ganz will der Sommer in NRW wohl noch nicht die Segel streichen. Doch bevor das Wetter nochmal zu Höchstformen aufläuft, müssen wir uns zunächst der herbstlichen Realtität hingeben.

Wetter dreht in NRW nochmal voll auf

Nach dem recht wechselhaften zweiten September-Wochenende ging es auch am Montagmorgen (15. September) dank eines Tiefs in weiten Teilen von NRW ziemlich stürmisch zu. Auch am Dienstag könnte uns laut Wetter-Experte Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ noch das ein oder andere „Herbst-Stürmchen“ bevorstehen. So richtig warm anziehen müssen wir uns in NRW allerdings nicht.

Die Temperaturen sprachen am Montagmorgen nämlich schon eine ganz andere Sprache. Milde 18 Grad erwarteten uns beim Gang vor die Tür. Das dürfte bei vielen Sonnenanbetern in NRW jetzt wieder Hoffnungen wecken. Und tatsächlich: Laut Jung dreht das Wetter im Westen schon die nächsten Tage voll auf.

Voll-Herbst lässt noch warten

Bevor der Voll-Herbst pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn am 22. September seine Fühler auch in NRW ausstreckt, wird es nochmal richtig sommerlich. „Da kommt er zurück, der Sommer 2025“, heißt es laut dem „wetter.net“-Experten schon am Donnerstag (18. September). „Was für ein Wärmeberg. Der Sommer wagt sich nochmal zu einem ausgeprägten Sommer-Comeback zurück.“ So stehen uns am Freitag und Samstag nochmal bis zu 30 Grad bevor – und das mitten im September!

Doch am Sonntag und damit einen Tag vorm offiziellen Herbstanfang folgt dann die vorläufige Wende. Die Temperaturen stürzt nicht nur auf 17 Grad ab. Auch Gewitter kündigen sich dann wieder in NRW an.