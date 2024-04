Wetter in NRW: Prognose ist da, auf die wir alle gewartet haben! So wird der Sommer 2024

Mitte April kann man schon mal an den Sommer denken. Schließlich wurden wir in der ersten April-Hälfte schon mit viel Sonne und hohen Temperaturen verwöhnt. Das Wetter in NRW kann in diesem Monat natürlich erfahrungsgemäß auch mal deutlich frischer und wechselhafter werden, doch die Sehnsucht auf Juni, Juli und August ist geweckt!

Wie gut, dass Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net eine erste Prognose für die Sommermonate parat hat.

Sommer 2024: Das ist der Wetter-Trend für NRW und Deutschland

In seinem neuesten Youtube-Video blickt Wetter-Experte Jung auf die für viele schönste Zeit des Jahres voraus. Hierbei bedient er sich beim CFS-Modell (Climate Forecast System). Und das hat für NRW und Deutschland spannende Trend-Vorhersagen.

„Der Sommer soll deutlich wärmer ausfallen im Vergleich zum langjährigen Klimamittel“, verkündet Dominik Jung. Er spricht von einer Abweichung von ein bis zwei Grad über dem Schnitt. Gemeint ist der Mittelwert bezogen auf die Jahre 1991 bis 2020.

Die CFS-Prognose verrät noch mehr über das Wetter in NRW: So soll es in den Sommermonaten weniger regnen als sonst im Durchschnitt. Es werde „etwas trockener als üblich“, ordnet der Fachmann die Daten ein. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in weiten Teilen Nord- und Süddeutschlands.

„Keine klassische Vorhersage“

Doch Dominik Jung schränkt die Wetter-Prognose gleich auch ein: „Es ist wirklich nur ein Trend und keine klassische Wettervorhersage!“ Niemand sollte seinen Urlaub anhand dieser Daten planen, rät er.

Insgesamt aber sei für NRW und Deutschland ein warmer Sommer zu erwarten. Jung zum Abschluss seines Videos: „Ist ja auch keine Kunst! Sämtliche Winter und sämtliche Sommer der letzten Jahre waren allesamt wärmer gewesen als das langjährige Mittel. Warum soll es der nicht auch werden?“