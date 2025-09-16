Dreht auch Wetter in NRW frei? Experte wird deutlich – „Richtig extrem“

„Also, was beim Wetter in den kommenden sieben Tagen abgeht, da muss man schon sagen: Das ist in der Tat richtig extrem“ – so die Worte von Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Dienstag (16. September).

Vollherbst, dann 30 Grad, dann Kaltluft aus dem Norden – von einer „Wetterachterbahnfahrt“ spricht der Experte. Doch wie wirkt sich dieses Auf und Ab auf das Wetter in NRW aus?

Wetter-Achterbahnfahrt in NRW

Das recht sperrig benannte Hoch „Oldenburgia“ bringt vom Donnerstag (18. September) bis zum Samstag (20. September) nochmal eine fette Ladung Hochsommer nach Deutschland. Plötzlich sind auch in NRW wieder Temperaturen um die 27 Grad möglich.

Doch das Glück hält nicht lange. Der Sonntag (21. September) erinnert NRW wieder daran, welche Jahreszeit nun unaufhaltsam bevorsteht – und sorgt mit einigen Gewittern und Niederschlägen wieder für Abkühlung. Von da an klettern die Temperaturen im Westen maximal auf 14 bis 19 Grad. Und das alles bei mehr Wolken als Sonnenschein.

„Was für ein wildes Hin und Her!“

Nur wenige Tage nach dem kurzen Sommercomeback folgt also wieder die volle Herbst-Dosis. Experte Dominik Jung warnt direkt vor Nächten mit Temperaturen bis unter 5 Grad – „Was für ein wildes Hin und Her!“

Mehr News:

Dieser Wetterumschwung in NRW scheint dann auch endgültig den Herbstbeginn 2025 zu markieren. Auf angenehme Temperaturen wartet man vergebens – stattdessen wird es nass und kühl. Besonders zwischen dem 23. und dem 25. September darf der Westen mit deutlichen Niederschlägen rechnen.