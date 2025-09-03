Trifft „Rambazamba-Wetter“ auch NRW? Meteorologin gibt nur teilweise Entwarnung

Mit dem Beginn des Septembers braut sich so einiges zusammen – das prognostiziert jedenfalls die Wetter-Expertin Kathy Schrey. Sie hat für das bevorstehende Wetter schlechte Nachrichten, denn ab Donnerstag (4. September) gibt es „Rambazamba-Wetter“. Trifft das vorhergesagte Unwetter auch den Westen, oder bleibt das Wetter in NRW freundlich?

Der „Deutsche Wetterdienst“ (DWD) gibt eine bittere Prognose ab: Über Deutschland breiten sich orkanartige Böen aus. Und als ob das nicht genug wäre, soll es zudem kräftig gewittern und teilweise sogar hageln. Überschwemmungen sind ebenfalls möglich, wie Schrey warnt.

Wetter in NRW: Regenschauer und Gewitter

Am Donnerstag sieht es jedoch zunächst freundlich aus. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 23 Grad an. Gegen Abend schlägt das Wetter in NRW dann schlagartig um, und auch im Westen muss man mit einzelnen Gewittern rechnen.

Dieser Regen wird sich zunächst nicht beruhigen, wie Schrey von „Wetter.net“ warnt. Auch am Freitag (5. September) bleibt es in NRW nass. Bei Temperaturen von 19 bis 22 Grad muss man mit ganztägigen Regenschauern und einzelnen Gewittern rechnen. Der „DWD“ berichtet jedoch, dass sich das Wetter in den Abendstunden endlich wieder beruhigen soll.

Sommerliches Wetter am Wochenende

Das Wetter in NRW wird diese Woche also noch einmal nass. Doch es gibt gute Nachrichten – von dem schweren Unwetter bleibt der Westen des Landes nämlich größtenteils verschont. Es wird zwar regnerisch, aber man muss weder mit Hagel noch mit schweren Gewitterlagen rechnen.

Am Samstag (6. September) gibt es dann einen Lichtblick und zum Wochenende wird es noch einmal richtig sommerlich. Mit Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad fällt das Wetter in NRW freundlich aus. Es wird voraussichtlich auch trocken bleiben.

Auch am Sonntag (7. September) zeigt sich der Spätsommer noch einmal von seiner besten Seite. Mit Temperaturen von bis zu 27 Grad wird das Wetter in NRW angenehm warm. Es bleibt sonnig und niederschlagsfrei – also der perfekte Tag für einen Ausflug oder um noch einmal den Grill anzuwerfen.