Wetter in NRW: Jubel bei Sonnen-Fans? Experte deutlich: „Will nicht aufhören“

„Der Sommer, er will irgendwie überhaupt nicht aufhören“, sagt Meteorologe Dominik Jung. Schon sieben Tage Hitze in Folge. Das Wetter in NRW will von dem meteorologischen Herbstanfang gar nichts wissen. Doch bleibt das auch so?

Der Wetter-Experte kann das natürlich nichts fest sagen, aber es zeichnet sich eine Tendenz für NRW ab.

Wetter in NRW auf Sommerkurs

Am Montag hat Kleve in NRW-Tagesrekord mit 31,7 Grad geschrieben – und das trotz Gewitter. Besonders viel hat es dabei in Dinslaken geregnet. Mit 52 Litern landete er im landesweiten Vergleich auf Platz 2, in NRW gefolgt von Geldern und Duisburg.

Hier mehr zum Unwetter: Unwetter in Duisburg und Dortmund: Blitzeinschläge ++ überschwemmte Bahn-Haltestelle ++ Autofahrer sitzen fest

Und auch am Dienstag ging es schon Aachen mit 19,4 Grad los und die Tageshöchsttemperaturen stiegen erneut auf 28 Grad. Doch was kommt nun? Ein kurzes Zwischentief am Mittwoch (4. September) soll nur noch bis zu 23 Grad bringen, doch danach geht es gleich wieder rauf auf die 28 Grad. Und weiter?

Wetter in NRW: Wie wird der September?

Bis in die zweite Septemberwoche hinein soll es erst einmal sommerlich weitergehen, zeigt sich der Meteorologe relativ sicher. Für Donnerstag (5. September) erwartet er noch mildere 22 Grad, danach wieder zwischen 26 und 28 Grad bis um Ende der Woche. Auch am Montag könnte es weiterhin heiß und trocken bleiben. Regen ist kaum zu erwarten.

Mehr News:

Die Ensembleprognose für Düsseldorf zeigt im Hauptlauf sogar bis zum 19. September hochsommerliche Temperaturen, die mittlere Temperaturen gehen allerdings tendenziell eher runter. Am Ende hatte der Hauptlauf in den letzten Tagen die Nase vorn. Mittendrin könnte es immer wieder einzelne Schauer und Gewitter geben. „Unterm Strich ist kein Wettersturz in den Herbst zu erkennen“, schlussfolgert Dominik Jung von „wetter.net“.

Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Wetter-Modelle und Läufe stark. Manche sehen den Freitag eher deutlich kühler. Insgesamt dürfte der September jedoch etwas wärmer als üblich ausfallen, dafür aber auch deutlich nasser.