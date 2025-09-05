Experte macht klare Ansage zum September-Wetter in NRW: „Fehlt weiterhin jede Spur“

Meteorologisch befinden wir uns schon im Herbst, kalendarisch noch im Sommer. Und so kommt aktuell auch das Wetter in NRW daher. Die vergangenen Tage waren ziemlich wechselhaft. Mal schien die Sonne, doch noch am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag zogen Schauer und Gewitter und Gewitter über das Bundesland.

Wie geht es nun weiter? Grillen oder Regenjacke? Bleibt das Wetter in NRW sommerlich oder kippt es am ersten September-Wochenende endgültig in Richtung Herbst? Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net macht eine klare Ansage.

Wetter in NRW lässt Landwirte stöhnen und Sommer-Fans jubeln

Seinen Erläuterungen zufolge haben die Wetterdienste ihre September-Prognose nach oben korrigiert. Im Klartext: Das September-Wetter in NRW wird voraussichtlich 0,5 bis 1 Grad wärmer als der Mittelwert der Jahre 1990 bis 2020. Der knochentrockene August war also noch nicht der Schlusspunkt des Sommers, es geht ähnlich weiter. Sonnen-Fans wird es freuen, während die Landwirte stöhnen.

Dominik Jung bringt es so auf den Punkt: „Von Herbst fehlt weiterhin jede Spur, aber wir sind ja auch kalendarisch immer noch im Sommer.“ Konkret sieht das in den kommenden Tagen dann so aus: Ab Freitag bestimmt Hoch Nina das Wetter in NRW, beschert uns einen Mix aus Sonne und Wolken bei 21 Grad.

Noch einmal Grill- und Badewetter

Das erste September-Wochenende kommt dann sogar richtig sommerlich daher. Nach einer frischen Nacht (ca. 12 Grad) geht’s am Samstag rauf bis auf 23 Grad. Das Spätsommer-Wetter in NRW bringt uns viel Sonne und nur wenige Wolken. Noch besser wird’s am Sonntag. Da können Wasserratten sogar über einen vielleicht letzten Besuch im Freibad nachdenken (wenn in der Nähe noch eines geöffnet hat) oder alternativ den Grill anfeuern. Denn Diplom-Meteorologe Dominik Jung sagt 27 Grad voraus, abermals mit viel Sonnenschein und kaum Wolken.

Die kommende Woche wird dann etwas durchwachsener, aber nicht wirklich schlecht. Der Überblick für das Wetter in NRW: