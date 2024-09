Wetter in NRW: Es gibt keinen Zweifel mehr – Experten rufen zur Vorsicht auf

Das Sommer-Wetter in NRWist nun schlussendlich vorbei. Statt eines freundlich-sonnigen Herbstes sollte man sich in den kommenden Tag auf ein eher ungemütliches Wetter einstellen.

+++ Essen: Beliebtes Restaurant muss Hiobsbotschaft verkünden – Gäste bitter enttäuscht +++

Das Wetter in NRW wird die kommende Woche herbstlich, und die Temperaturen sinken deutlich ab. Experten warnen jetzt sogar, dass man mit starken Windböen und sogar Starkregen rechnen kann. Wenn man das Haus verlässt, sollte man sich also besser etwas wärmer anziehen und einen Regenschirm mitnehmen.

Wetter in NRW: Schauerregen und Windböen

Am Montag (30. September) versteckt sich die Sonne und es wird meistens bewölkt. Auch wird das Wetter in NRW etwas frischer mit 14 bis 17 Grad – Zeit also für die berühmt-berüchtigte Übergangsjacke.

In der Region im Bergland sowie an den Nordrändern des Bundeslandes ist sogar teilweise mit sehr starken Windböen zu rechnen. Außerhalb dieser Regionen wird in NRW ein frischer, aber glücklicherweise mäßiger Wind wartet. In der Nacht soll es dagegen wohl durchgängig regnen.

+++ Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Plötzlich ist die Meldung da – „Werden nicht akzeptieren“ +++

Am Dienstag (1. Oktober) kommen obendrein noch heftige Schauer dazu. Vorsicht ist da bei potenziellen Spaziergängen geboten, denn laut Wetter-Vorhersage kommen einzelne starke bis stürmische Böen auf NRW zu. Es ist mit Temperaturen von 15 bis 18 Grad zu rechnen.

Temperaturen kühlen deutlich ab

Auch am Mittwoch (2. Oktober) wird das Wetter in NRW eher ungemütlich und bewölkt, mit Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad. Im Laufe des Tages soll es immer wieder zu wiederholten schauerartigen Niederschlägen kommen, also sollte man besser immer den Regenschirm dabeihaben.

Mehr Themen:

Gegen Abend soll der Regen jedoch dann langsam abschwächen und in der Nacht nur noch vereinzelt und sehr leicht regnen. Mit Beginn des neuen Monats wird das Wetter in NRW immer herbstlicher und ungemütlicher. Ob sich das Wetter bald wieder verbessern wird, bleibt abzuwarten

(mit dpa).