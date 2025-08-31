Wetter in NRW hat es noch mal in sich – es beginnt in wenigen Stunden

Offiziell beginnt der meteorologische Herbst am 1. September. Doch auch das letzte August-Wochenende hat sich mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen schon ziemlich herbstlich angefühlt. Zum Start in die neue Woche hat es das Wetter in NRW dann erst recht so richtig in sich.

Das Wetter in NRW kommt ab Sonntagabend (31. August) ziemlich unruhig daher. Bereits in den Abendstunden ziehen aus Südwesten dichte Wolken heran, begleitet von ersten stärkeren Schauern. Besonders in der Westhälfte gibt es erste Anzeichen für intensiven Niederschlag, während sich die Temperaturen halbieren: von bis zu 25 Grad am Nachmittag auf 16 bis 12 Grad.

Wetter in NRW startet mit Starkregen in den September

In der Nacht zum Montag wird das Wetter in NRW dann ziemlich ungemütlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Schauerartiger Regen sorgt vor allem in der Westhälfte des Landes für potenziell große Regenmengen. Lokal kann innerhalb weniger Stunden Starkregen mit 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Besonders am Niederrhein, im westlichen Ruhrgebiet sowie in Teilen der Eifel und des Münsterlands ist die Wahrscheinlichkeit für heftige Regenfälle groß.

Ergänzt wird die Regenfront durch vereinzelte kurze Gewitter, die sich ebenfalls in der Westhälfte entwickeln könnten. Das Wetter in NRW bleibt somit – zumindest lokal –turbulent, insbesondere in der Nacht von Sonntag auf Montag. Der Wind aus südwestlicher Richtung bleibt mäßig, kann aber während eines Gewitters punktuell böig auffrischen. Autofahrer sollten mit schlechter Sicht und Aquaplaning durch Starkregen rechnen.

Pendler aufgepasst – glatte Straßen!

Am Montagmorgen (1. September) prägt weiterhin Regen das Wetter in NRW, vor allem in den weiter östlich gelegenen Gebieten. Während sich die westlichen Landesteile bis zum Vormittag zunehmend beruhigen, bleibt es im Osten grau und regnerisch. Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad sorgen für kühle Morgenstunden. Pendler sollten mit nassen Straßen und stellenweise glatten Fahrbahnen durch Laub oder Regen rechnen.

Im Laufe des Montags zeigt sich das Wetter in NRW dann vielerorts deutlich freundlicher, sogar mit sonnigen Abschnitten. Gelegentlich treten aber noch Schauer auf. Die Temperaturen steigen auf milde 20 bis 24 Grad.

Am Dienstag wird das Wetter in NRW wieder unbeständiger. Ein Mix aus Sonne und Wolken zieht sich bei 20 bis 23 Grad durch den Tag. Auch einzelne kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Ähnlich sieht es laut DWD am Mittwoch aus. Sommer-Fans haben also nicht mehr viel zu lachen, jetzt geht es mit Karacho in den Herbst. Freuen kann sich hingegen die Natur, nachdem der August einer trockensten Monate seiner Art in den vergangenen Jahrzehnten war.