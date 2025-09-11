„Der Herbst ist da“ – doch plötzlich schmeißt das Wetter in NRW die Wärmedüse an

Mit Blick auf das kommende Wochenende hat der Wetter-Experte eine klare Prognose, denn „der Herbst ist da“. Am Wochenende fällt das Wetter in NRW wechselhaft und kühl aus – also richtiges Herbstwetter. Jedoch sollte man den Sommer noch nicht vollkommen abschreiben. Es gibt nämlich noch „ein klein wenig Hoffnung für Freunde des Spätsommers“.

Experte kündigt „schauriges Wetter“ an

Zunächst bleibt es am Freitag (12. September) jedoch herbstlich. Mit 17 Grad fällt das Wetter doch eher unterkühlt aus. Auch wird es durchwachsen, mit gelegentlichem Sonnenschein, der jedoch auch von Regenschauern abgelöst wird. Der Samstag (13. September) ist ebenfalls mit Temperaturen um die 19 Grad „herbstlich geprägt“, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung verkündet. In NRW sollen sogar einzelne Gewitter entstehen, die zu einer kräftigen Ladung Starkregen führen können.

Bergauf geht es jedoch am Sonntag (14. September). Auf „wetter.net“ prognostiziert Dominik Jung, dass es ein „bisschen freundlicher“ wird und man in NRW mit „mehr Sonnenschein“ bei Temperaturen von 19 Grad rechnen kann. Diese leichte Wettererholung sollte man besser wertschätzen, denn danach schlägt das Wetter in NRW direkt wieder um.

Sowohl am Montag (15. September) als auch am Dienstag (16. September) muss man in NRW mit „schaurigem Wetter“ rechnen. Mit immer wieder auftretenden Regenschauern und Temperaturen von jeweils 18 Grad und 16 Grad wird es in NRW richtig herbstlich.

Wetter in NRW erwartet ein sommerliches Wochenende

Am Mittwoch (17. September) gibt es jedoch endlich ein Licht im Dunkeln, denn der Diplom-Meteorologe kündigt eine „langsame Wetterberuhigung“ an. Die Temperaturen sind zwar mit 18 Grad noch frischer, jedoch bleibt es wenigstens trocken und gelegentlich lässt sich sogar die Sonne blicken. Am Donnerstag steigen die Temperaturen dann leicht auf 21 Grad und lassen die Hoffnung der Sommerfans steigen.

Hoffnungen, die wohl am Wochenende erfüllt werden. Am folgenden Samstag (20. September) erwartet NRW nämlich einen richtigen Spätsommertag. Warme Luftmassen strömen in den Westen und lassen die Temperaturen deutlich ansteigen. Teilweise sollen sogar Temperaturen von 27 Grad erreicht werden, wie Jung ankündigt.

Mit etwas Glück bleiben diese warmen Luftmassen auch erst einmal erhalten und auch der Sonntag (21. September) wird sommerlich warm ausfallen. Trotz der hohen Temperaturen sind einzelne Schauer oder sogar Gewitter nicht gänzlich auszuschließen. Dominik Jung kündigt an: „Das wechselhafte Wetter wird uns so oder so erhalten bleiben.“