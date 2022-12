Wetter in NRW: Experte kennt kein Halten mehr – „Deftige Schneebombe“

Das Wetter in NRW scheint im Dezember so richtig an Fahrt aufzunehmen. „Das ist wirklich mal eine deftige Schneebombe“, staunt Meteorologe Dominik Jung im Video bei „Wetter.net“ beim Anblick einer ersten Prognose für die nächste Woche. Demnach könnten am kommenden Freitag (9. Dezember) bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in Deutschland herunterkommen.

Das Epizentrum der Schneebombe soll nach ersten Berechnungen des europäischen Wettermodels genau über NRW liegen! Und es könnte noch dicker kommen.

Wetter in NRW: Schneesturm im Anmarsch?

So könnte uns laut Berechnungen des Wetter-Models gleichzeitig ein mächtiger Sturm drohen. Sollte es so eintreten, müssten wir mit Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h rechnen, so Dominik Jung. Allerdings seien die Prognosen noch sehr unsicher.

Ein US-Wettermodell berechne für Ende nächster Woche keineswegs einen Schneesturm – sondern nur ein paar Regenwolken. Ob wir wirklich mit einem Wintereinbruch der heftigen Sorte rechnen können, werde erst die Vorhersage der kommenden Tage zeigen, erklärt der Meteorologe bei „Wetter.net“.

So wird das Wetter am Wochenende in NRW

Schnee wird es allerdings definitiv geben. Und das schon am Donnerstag (1. Dezember). So sinken die Temperaturen in der Nacht auf Freitag auf 2 bis -1 Grad in NRW. Im Bergland musst du sogar mit bis zu -3 Grad rechnen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Samstag: 2 bis 4 Grad, nachts bis -5 Grad

Sonntag: 0 bis 4 Grad, nachts bis -6 Grad

Montag: 0 bis 4 Grad, nachts bis -3 Grad

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es in der Nacht vom Rothaargebirge bis zum Weserbergland schneien. Vor allem im Sauerland müssen Autofahrer mit Glätte durch überfrierende Nässe und Neuschnee rechnen. Ein Trend, der sich in den nächsten Tagen fortsetzt.

Denn die Temperaturen gehen immer weiter in den Keller. Stellenweise erreichen die Werte am Wochenende nicht einmal mehr den positiven Bereich. Am Freitag soll es dann erneut regnen und in höheren Lagen schneien. Bei abfallen Temperaturen in den Nächten musst du dann immer wieder mit glatten Straßen in NRW rechnen.