Wetter in NRW stürzt ab! „Polarluft-Attacke“ mit Schnee

Was für ein hin und her beim Wetter in NRW. Im Lauf der zweiten Novemberwoche sollen die Temperaturen noch einmal an der 20-Grad-Marke kratzen. Doch innerhalb weniger Tage soll es dann bisherigen Prognosen zufolge rapide bergab gehen.

Wetter-Experte Dominik Jung spricht bei dem, was uns ab Montag (17. November) in NRW erwartet von einer regelrechten „Polarluft-Attacke“. In Teilen des Landes könnte dabei sogar Schnee bis in tiefere Lagen fallen.

Wetter-Achterbahn in NRW: Erst Sahara-Staub dann Kälte-Peitsche

Doch beginnen wir von vorn. Nach einem eher kühlen Wochenstart steigen die Temperaturen im Laufe der Woche in NRW immer weiter an. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettert das Thermometer in der Spitze am Donnerstag auf Höchstwerte von 15 bis 19 Grad.

Grund für den Wärmeschub sind Luftmassen, die direkt aus der Sahara bis nach Europa geleitet werden. Und die machen sich nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) am Donnerstag und Freitag nicht nur durch äußerst milde Temperaturen bemerkbar, sondern auch durch ordentlich Sahara-Staub. Also nicht wundern, wenn Auto und Fensterbank zum Ende der Woche einen staubigen Film aufweisen.

Wetter in NRW stürzt „mit Karacho“ ab

Im Laufe des Wochenendes sinken die Temperaturen dann immer weiter, bevor ab der zweiten Novemberhälfte die komplette Talfahrt beginnt. Innerhalb einer Woche nach dem Temperatur-Höhepunkt am Donnerstag (13. November) sollen die „mit Karacho“ abstürzen, wie Dominik Jung feststellen muss.

Bei Werten knapp über dem Gefrierpunkt seien dem Meteorologen zufolge am Donnerstag (20. November) Schneeschauer zum Teil bis in tiefe Lagen nicht ausgeschlossen. Bis dahin soll es in den nächsten Tagen überwiegend trocken bleiben. Immer kälter und weitgehend trocken: Besser könnte man sich das Wetter zum Start vieler Weihnachtsmärkte in NRW wohl kaum ausmalen.