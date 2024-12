Wetter: 50 Zentimeter Schnee in NRW? Experte spricht Klartext

Kommt die große Wetter-Wende oder kommt sie nicht? Nach dem Wintereinbruch im November haben die Schnee-Prognosen der vergangenen Tage bei Fans der weißen Pracht bereits für Jubelstimmung gesorgt.

So wurden da bis zu 50 Zentimeter Neuschnee nach Angaben von Dominik Jung von einzelnen Wetter-Modellen in höheren Lagen von NRW berechnet. Auch in tieferen Lagen sollten einige Flocken herunterkommen. Letzteres ist nach Angaben des Wetter-Experten weiterhin möglich. Doch bleibt es auch bei der halben Meter dicken Schneedecke in der Eifel?

Wetter-Wende in NRW: Experte rudert zurück

Ja, es wird kälter nach einem stürmischen zweiten Adventswochenende. Darin sind sich die Meteorologen einig. Auf der Rückseite der stürmischen Böen, die am Samstag (7. Dezember) über NRW hinwegfegen, zieht Polarluft ins Land ein.

++ Lotto-König Chico berichtet von seinem ersten Mal – „Ich komme“ ++

Schon in der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen in Teilen des Landes unter den Gefrierpunkt. Zum Anfang der Woche schaffen es die Werte dann nur noch mit Mühe über den Gefrierpunkt. Doch ganz so steil bergab, wie befürchtet, geht es wohl doch nicht. Schnee in tieferen Lagen sei nach Angaben des Wetter-Experten eher die Ausnahme. Und wenn, dann nur in der Nacht. In tieferen Lagen sei eher mit „typischem Schmuddelwetter“ zu rechnen.

++ Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Junger Mann bestellt „Lumumba“ – plötzlich wird es hitzig ++

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 7 bis 10 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Samstag: 5 bis 9 Grad, nachts 2 bis -2 Grad

Sonntag: 3 bis 6 Grad, nachts 2 bis -3 Grad

Fällt noch Schnee in NRW?

Mit einer geschlossenen Schneedecke sei eher im Süden der Republik zu rechnen. Die wohl einzige Ausnahme seien bis Donnerstag (12. Dezember) laut Dominik Jung („wetter.net„) die höheren Lagen des Sauerlands. Hier werden weiter bis zu 19 Zentimeter Neuschnee berechnet.

Mehr Themen:

Der halbe Meter Schnee in der Eifel ist dagegen schon in den Vorhersagen weggeschmolzen.