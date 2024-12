Wetter in NRW: Experte fürchtet chaotische Bedingungen – „Unwetterartige Schnee-Mengen“

Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Wechselhaftes Schmuddelwetter gepaart mit Glättegefahr durch überfrierende Nässe zur Nacht hin.

Am Wochenende erreichen uns in NRW den Prognosen von Dominik Jung zufolge Ausläufer eines Sturmtiefs aus nordwestlicher Richtung. Die bringen zunächst milde Temperaturen zu uns. Doch danach wendet sich das Blatt. NRW droht der nächste Wintereinbruch – mit reichlich Schnee.

Wetter in NRW: Experte fürchtet Schnee-Keule

So rechnen Wetter-Experten mit arktischen Kaltluftmassen, die ab dem zweiten Advent (8. Dezember) nach Deutschland strömen. Und das könne laut „wetterprognose-wettervorhersage.de“ schon ab mittleren Lagen zu teils „unwetterartigen Neuschneemengen“ führen.

++ Ruhrgebiets-Anwalt verzweifelt in der Tagesschau: „Macht mir Angst“ ++

Doch das ist noch nicht alles. Der Einzug der kalten Luftmassen geht den Berechnungen zufolge auch mit stürmischem Wind einher, „was zu einem turbulenten Wettercharakter mit chaotischen Bedingungen führen kann“, fürchten die Meteorologen.

++ „Ruhrpott-Rodeo“ zieht absolute Legenden als Headliner an Land: „Unfuckingfassbar!“ ++

Schnee auch in tiefen NRW-Lagen?

Dass der Schnee kommt, da sind sich Experten nach Analyse der Wettermodelle sicher. Die Frage ist nur, wie weit die weiße Pracht reichen wird. Bislang sehe es so aus, als wäre mit einer geschlossenen Schneedecke ab etwa 200 bis 400 Metern Höhe zu rechnen. In tieferen Lagen könne zwar auch hier und da Richtung Abend und Nacht Schnee fallen, wohl aber nicht dauerhaft liegen bleiben.

Mehr Themen:

Ab welcher Höhe es weiß bleibt, vermag am Dienstag (3. Dezember) noch kein Meteorologe zu sagen: Die Schneefallgrenze könne bis Anfang der zweiten Dezember-Woche „noch sehr ordentlich hin und her schwanken“, prognostiziert Dominik Jung („wetter.net„). Dem Wetter-Experten zufolge ist vor allem in Sauerland und Eifel mit Schnee zu rechnen – und zwar ordentlich. In den höheren Lagen des Sauerlands könnten bis Donnerstag (12. Dezember) fast 20 Zentimeter Neuschnee herunterkommen. Da dürfte es wohl dem ein oder anderen Wintersportler in den Fingern jucken.