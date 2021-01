Der Wetter-Dienst warnt vor heftigem Schnee in NRW. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Schnee-Walze rollt auf Ruhrgebiet zu – Wetterdienst warnt für diese Städte

Das Wetter in NRW nimmt eine ordentliche Wende. Nach sehr milden Tagen hat sich in NRW bis zum Wochenende reichlich abgekühlt.

Doch das ist noch nicht alles. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) jetzt eine Wetter-Warnung für einige Ruhrgebietsstädte herausgeben. Es erwartet uns reichlich Schnee und damit eine Gefahr für Autofahrer.

Wetter in NRW: Wetterdienst kündigt reichlich Neuschnee an

Schon im Verlauf des Samstags können in NRW ein paar Schneeflocken fallen, prognostizieren die DWD-Meteorologen - allerdings eher im Bergland.

In der Nacht auf Sonntag sieht das dann ganz anders aus. Bei frostigen Temperaturen soll es dann bis in tiefe Lagen zum Teil kräftig schneien. In Teilen des Landes drohen nach Angaben der Wetter-Experten Glätte durch überfrierende Nässe. Durch Schnee kann sich die Lage dann noch verschlimmern.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte auf den Straßen in NRW. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Der Wetterdienst hat deshalb eine Warnung vor markantem Wetter der Stufe 2 von 4 herausgegeben.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Schnee und Glätte gilt vorerst ab Samstagnacht um 0 Uhr bis Sonntagmorgen um 9 Uhr unter anderem für folgende Städte in NRW:

Dortmund

Essen

Gelsenkirchen

Herne

Bochum

Bottrop

Münster

Hamm

Paderborn

Siegen

Wuppertal

Schnee in NRW: Hier warnt der DWD

Der DWD erwartet in Teilen des Landes bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.

Wer am Sonntagmorgen in NRW aus dem Fenster blickt, wird wohl in ein wahres Winter-Wunderland schauen.

Wetter-Aussichten in NRW: Schnee und Frost

Auch in den nächsten Tagen erwarten uns in NRW immer wieder kräftige Schnee-Schauer. Dabei wird es immer kälter.

Die Temperaturen in den nächsten Tagen in NRW:

Samstag: 4 bis 6 Grad, nachts Abkühlung bis -3 Grad

Sonntag: 2 bis 5 Grad, nachts bis -5 Grad

Montag: 1 bis 4 Grad, nachts bis -8 Grad

Dienstag: 1 bis 4 Grad, nachts bis -4 Grad

Autofahrer müssen in den nächsten Tagen immer wieder mit überfrierender Nässe und Glätte durch Schneefall rechnen. (ak)