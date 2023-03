Wetter in NRW: Es geht schon wieder los! Experte warnt vor nächster Kältepeitsche

Diese Woche dürfte das Wetter die Menschen in NRW durchaus überrascht haben. Urplötzlich fielen dicke Schneeflocken vom Himmel – und das Anfang März. Nach einem quasi schneefreien Februar. Zwar war viel am nächsten Tag bereits wieder weggetaut, doch das ist keinesfalls das Ende des Winter-Comebacks.

Denn wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert, hat das Wetter in NRW zum Wochenende schon die nächste weiße Überraschung in petto. Und nicht nur das – in der Nacht auf Samstag (11. März) könnte es ziemlich ungemütlich werden!

Wetter in NRW: Kältepeitsche zum Wochenende

Zum Wochenende müssen Teile Deutschlands – darunter auch NRW – mit einem abrupten Kälteeinbruch rechnen. Grund dafür ist eine Sturmfront, die am Freitag (10. März) über das Land zieht. Die bringt Böen mit Geschwindigkeiten von 80-90 Stundenkilometern mit sich – und auch einiges an Niederschlägen. Und in der Nacht auf Samstag kommt es dann noch dicker.

„Die Temperaturen stürzen nach Durchzug des Sturmtiefs in den Keller“, kündigt Dominik Jung an. Bei bis zu minus zwei Grad wird es zum Start des Wochenendes nochmal bitterkalt. „Schneeschauer bis in tiefe Lagen, es kann noch mal richtig weiß werden am Samstagmorgen.“

Experte Jung spricht gar von einem völligen Durcheinander, das da auf uns zukommt: „Schneeregen, Regen, Temperaturen um null Grad, Glatteis-Gefahr, Eisregen-Gefahr – das volle Programm“. Autofahrer sollten sich also ebenfalls vorsehen, wenn sie am Samstag früh losmüssen.

Noch kein Frühling in Sicht

Am Samstag selbst sind dann nicht mehr als fünf bis sieben Grad drin, der Sonntag sieht ähnlich aus. Der Montag (13. März) bietet dann Werten um die 15 Grad kurze – wenn auch verregnete – Frühlingsgefühle. Doch schon am darauffolgenden Dienstag pendelt sich das Thermometer wieder im einstelligen Bereich ein.

Bis zum endgültig spürbaren Frühlingsbeginn müssen wir uns wohl noch ein paar Wochen gedulden.