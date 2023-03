Wetter in NRW: Schnee am Ballermann! Kommt’s für uns jetzt ebenfalls dicke?

Was? Schnee am Ballermann – und das im März? So extrem war das Wetter in NRW in den letzten Tagen allerdings nicht. Tagsüber liegen die Temperaturen immer noch deutlich über null – da hält sich keine Flocke. Runterkommen dürften die allerdings auch bei uns.

Die neuesten Erkenntnisse überraschen allerdings Meteorologen. Denn statt wie lange angedacht, bringt das Wetter in NRW nun deutlich weniger Niederschlag mit als erwartet.

Wetter in NRW: „Das gibt es auch nicht jedes Jahr“

Laut neuesten Erkenntnissen des Amerikanischer Wetterdienstes „NOOA“ wird uns der März bis zur Monatsmitte nur wenig Niederschlag bescheren. Schnee und Regen machen quasi einen großen Bogen um NRW herum. Dafür wird es auf den Balearen weiß. „Schnee am Ballermann – das gibt es auch nicht jedes Jahr“, zeigt sich auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung überrascht.

„An den Küsten tanzen momentan die Flocken“. Auf den Balearen kommen bis zu 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter runter – entweder als Regen oder als Schnee. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind dort drin!

Hier bleibt es dafür kühl und relativ trocken mit Temperaturen, die der aktuellen Jahreszeit vollkommen angemessen sind – trotz drei Grad überm Klimamittel. „Ein normaler März – weder zu kühl noch zu warm“, sagt der „Wetter.net“-Experte. Allerdings geben die angekündigten wenigen Niederschlagsmengen dem Meteorologen zu denken.

Wetter in NRW: Böse Aussichten für den Sommer

„Da fällt verdammt wenig vom Himmel runter“, meint der Meteorologe. „Ein Hoch folgt dem nächsten.“ Die Folge: Es ist deutlich zu trocken. Das könnte eine Dürre oder Hitzewelle im Sommer bedeuten. Davon werden wir aber erst einmal nichts spüren – abgesehen von einigen Ausreißern nach dem kommenden Wochenende mit bis zu 15 oder 16 Grad.

Zunächst wird es jedoch etwas kühler. Der Donnerstag (2. März) war bisher noch sehr freundlich mit viel Sonnenschein und Temperaturen über zehn Grad – jedoch bei einem recht frischen Wind. In der Nacht zieht es sich dann bereits zu und wird bei um die null Grad neblig. Der Freitag (3. März) beginnt wolkig und neblig mit Sprühregen, am Nachmittag lockert es wieder auf. Nachts erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut Nebel, Sprühregen und auch Schneegriesel. Örtlich besteht Glättegefahr.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Donnerstag: 4-12 (3-6), nachts – bis minus 3 (-5)

Freitag: 5-8 (1-4), nachts 0-2 (-2)

Samstag: 6-8 (1-5), nachts 1- -2 (-4)

Sonntag: 3-6 (-1 -2), nachts 0- -5

Wetter in NRW: Ausblick aufs Wochenende

Bis zum Wochenende wird es noch etwas kühler werden – und ungemütlicher. Der Samstag kommt ebenfalls mit Regen, Wind und Schnee in höheren Lagen daher. Nasskalt bleibt es ebenso in der Nacht. Wolken ziehen vermehrt auf, Sprühregen und Schneegriesel bringen erneute Glättegefahr durch Überfrieren mit sich. Und der Sonntag macht da keine Ausnahme, Regen- und Schneeschauer lassen auch in der Nacht kaum nach.

