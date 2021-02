Wetter in NRW: Kälte-Einbruch! Bahn rechnet mit dem Schlimmsten – und macht den Kunden dieses Angebot

Das Wetter in NRW spielt regelrecht verrückt. Frost, Schnee, Dauerregen und milde Sonnentage haben sich in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gegeben.

Zum Wochenende hin wird es erneut bitterkalt in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei vor extremen Wetter-Gefahren.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor extremer Lagen

Am Freitag bestimmen nach DWD-Angaben noch zwei Tiefdruckgebiete das Wetter in NRW. Die bringen milde Temperaturen und gebietsweise Regen mit sich.

Doch am Samstag prallen zwei Wetterfronten aufeinander. Kalte Luft aus dem Norden trifft dann auf warme feuchte Luft aus dem Süden. Die Meteorologen prognostizieren dabei extreme Wetterlagen.

Räumdienste werden am Wochenende in NRW alle Hände voll zu tun haben. (Symbolbild) Foto: dpa / Ostalb Network / Andreas Friedrichs

Besonders gefährlich: Eisregen. Der kann ab Samstagabend zu extremen Glatteis im Norden und Osten des Landes führen, warnen die DWD-Experten. Es bleibt nicht die einzige Wetter-Warnung für das Wochenende in NRW. Wir halten dich in diesem Blog über Wetter-Gefahren in NRW auf dem Laufenden.

Freitag, 5. Februar

19.20 Uhr: Auch die Bahn wappnet sich für Eis und Schnee. Und dennoch müssen sich Bahnreisende auf Widrigkeiten einstellen: „Trotz aller Vorbereitungen ist es nicht auszuschließen, dass es zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen kann“, teilte sie am Freitag mit. Fernverkehrstickets könnten kostenlos storniert werden.

18.19 Uhr: Wer am Wochenende unterwegs sein muss, der könnte wegen Schnee und Eis in Schwierigkeiten geraten. Zum Glück stehen 440 Straßenwärter der Autobahn GmbH in Bereitschaft versetzt. „Sie werden am Wochenende wohl nicht viel Schlaf bekommen“, sagte der Sprecher Bernd Löchter, in Hamm. Wie immer werde möglichst vorbeugend gestreut. Salz sei noch reichlich vorhanden.

Je nach Stärke des Schneefalls könnten Straßenwärter auch an ihre Grenzen stoßen. „Wenn sich Lastwagen mit Sommerreifen an Steigungen quer stellen, geht auch nichts mehr“, sagte Löchter. Er appellierte an die Autofahrer, nur mit vollem Tank, Winterreifen und Decken zum Wärmen für alle Fälle loszufahren. Sie sollten außerdem überlegen, ob die Fahrt wirklich notwendig ist.

Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Wochenende vor extremen Gefahren. (Symbolbild) Foto: dpa / Armin Weigel

15.03 Uhr: Wegen Tauwetter und Dauerregen in den vergangenen Tagen macht den Behörden außerdem Hochwasser Sorgen. Insbesondere am Rhein. Mehr dazu liest du hier >>

14.06 Uhr: Am Sonntag sollen sich die kräftigen Schneefälle im Norden und Osten des Landes zunächst fortsetzen. Auch am Vormittag droht erneut Eisregen in Teilen des Landes. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und -1 Grad im Nordosten und 2 bis 5 Grad im Südwesten des Landes.

13.15 Uhr: Der DWD rechnet nach dem Eisregen vom Münsterland bis Ostwestfalen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit unwetterartigen Schneefällen. Autofahrer sollten südlich der Schneegrenze gewarnt sein. Denn hier könnte es dann erneut zu gefrierendem Regen und extremer Glätte auf den Straßen kommen. Nur der Südwesten von NRW bleibt verschont. Bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad soll es hier lediglich regnen. (ak)