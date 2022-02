So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

Wetter in NRW: Schnee und Hagel richten in der Nacht großen Schaden an – auch am Mittwoch droht Gefahr

Der Februar startete direkt mit heftigen Regenschauern. Es scheint, als sei das Wetter in NRW nicht auf unserer Seite.

Am Mittwoch sollen die heftigen Regenfälle sogar in Schnee und Hagel gipfeln. Hier erfährst, worauf du dich beim Wetter in NRW gefasst machen solltest.

Wetter in NRW: So verläuft der Rest der Woche

War der Januar noch verhältnismäßig mild, schöpft der neue Monat nun richtig aus den Vollen. Bereits seit zwei Tagen ziehen dicke Regenwolken über das Bundesland.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

Laut „Deutscher Wetterdienst“ gesellen sich am Mittwoch auch noch heftige Sturmböen zu dem Unwetter. Dabei bleibt der Niederschlag konstant. Nur die Menschen im Nordosten können ihre Regenschirme zu Hause lassen. Zum Nachmittag wird es besonders in Westfalen teils sehr windig, im Bergland sogar stürmisch. In den Höhenlagen breiten sich außerdem Frost und Glätte aus.

Wetter in NRW: Das erwartet uns am Donnerstag

Am Abend sollen sich zumindest die Regenschauer verziehen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen sechs und zehn Grad ein.

Laut „Deutscher Wetterdienst“ bleibt der Himmel in der Nacht zu Donnerstag weiter bedeckt und es kommt zeitweise zu Regen.

Dabei liegen die Tiefsttemperaturen bei vier bis sieben Grad. Entsprechend herrscht in manchen Städten Glättegefahr auf den Straßen. (neb)