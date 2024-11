Wetter in NRW: Jetzt wird es richtig ernst – „Achtung!“

Es ist so weit. In den letzten Tagen haben Wetter-Experten die Entwicklung in der zweiten November-Hälfte angekündigt. Am Montag (18. November) ist noch vergleichsweise ruhig in NRW.

Doch ab der Nacht zu Dienstag nimmt das Wetter in NRW mächtig Fahrt auf. Meteorologen warnen vor einer gefährlichen Entwicklung.

Wetter in NRW: Experten warnen vor Gefahr

Ab Dienstagnacht wird es ungemütlich in NRW. Vor allem im Bergland zieht ordentlich Sturm auf, der reichlich Regen mit sich bringt. Am Dienstag drohen dann im ganzen Land stürmische Böen, während im Bergland zum Teil schwere Sturmböen erwartet werden. Doch das ist noch nicht alles.

Denn ab der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen in Teilen von NRW unter den Gefrierpunkt. Im Bergland (oberhalb von 400 Metern) fallen dann kräftige Schneeschauer, oberhalb von 200 Metern kommt es zu Schneeregenfällen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor erheblicher Glättegefahr.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 9 bis 11 Grad, nachts 3 bis -1 Grad

Mittwoch: 4 bis 6 Grad (Bergland bis -1 Grad), nachts 2 bis -5 Grad

Donnerstag: (3 bis 5 Grad (Bergland bis -2 Grad), nachts 0 bis -3 Grad

Wetter-Expertin warnt: „Achtung!“

Kathy Schrey („wetter.net“) schlägt in die gleiche Kerbe: „Achtung, Autofahrer“, warnt die Wetter-Expertin vor Straßenglätte durch überfrierende Nässe und Schnee. Die Lage soll sich dann im Laufe der Woche noch weiter zuspitzen. Denn in der Nacht auf Donnerstag werden bei immer weiter absinkenden Temperaturen auch in tieferen Lagen Schneeflocken erwartet.

An der angespannten Wetter-Lage soll sich dann auch bis zum Beginn des Wochenendes nichts ändern. Erst im Verlauf des Samstags sollen die Temperaturen dann wieder ansteigen und damit die Glättegefahr absinken.