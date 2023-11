Wetter in NRW: Jetzt wird’s weiß! Hier fällt der erste Schnee des Jahres

Das Wetter in NRW wird immer kühler und nasser. Langsam wird es deutlich, dass wir uns in ganz großen Schritten dem Winter nähern. Für die meisten gehört zu einem schönen Winter auch Schnee – und der soll nach neuesten Informationen bald kommen.

Es könnte also bereits in den nächsten Tagen Schnee fallen. In NRW wird der erste Schnee des Jahres an ganz bestimmten Standorten erwartet. Welche das sind, erfährst du im Folgenden. Außerdem ist in einigen Teilen von NRW mit glatten Straßen zu rechnen, wodurch besondere Vorsicht geboten ist.

Wetter in NRW: Hier soll es schneien

Laut dem Deutschen Wetterdienst sinkt die Schneefallgrenze am Wochenende auf etwa 400 bis 500 Meter. Daher kann es in Teilen von Nordrhein-Westfalen zu Schneefall kommen. Da die Berge von Sauerland und Eifel am höchsten gelegen sind, könnte es hier am Wochenende eventuell weiß werden.

Nach Informationen der Bild hat die Meteorologin Jana Beck vom DWD in Essen das Szenario aber unter Vorbehalt eingeordnet: „Es wird kühler, sodass sicher ein paar Flocken fallen. Unklar ist aber, ob es überhaupt größere Niederschlagsmengen gibt und ob diese dann liegen bleiben.“

Wetter in NRW: Vorsicht vor glatten Straßen

Laut Bild-Informationen gehen die Betreiber der Website „wetter-sauerland.de“ für Lagen ab 600 Metern bis Sonntag (26. November) von kräftigen Schneeschauern aus. Nach ihrer Einschätzung könnten also rund um den Kahlen Asten bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen und liegen bleiben.

In der Nacht sinken die Temperaturen am Samstag (25. November) und Sonntag (26. November) in höheren Lagen auf – 5 Grad. Tagsüber werden vielerorts Temperaturen bis drei Grad erwartet. Dadurch kann es im Bergland zu glatten Straßen durch überfrierende Nässe kommen.