Wetter in NRW: Stürmischer Start ins Wochenende! HIER wird es besonders windig

Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter in NRW richtig ungemütlich!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitag (4. Februar) vor einem stürmischen Start ins Wochenende. Vor allem im Ruhrgebiet (NRW) solltest du dich auf windiges Wetter einstellen.

Wetter in NRW: Experten warnen vor Sturmböen am Freitag

Der DWD warnt am Freitag vor Sturmböen der Stufe 2 von 4. Vor allem am Nachmittag ab 16 Uhr soll es bis in die Abendstunden richtig windig werden.

---------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

Pro Stunde sammeln sich so etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

---------------------

Betroffen sind laut Wetterdienst diese NRW-Städte:

Bochum

Bottrop

Dortmund

Duisburg

Essen

Gelsenkirchen

Herne

Mülheim

Oberhausen

Wetter in NRW: Warnung vor herabfallenden Ästen

Der DWD warnt davor, die Sturmböen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter in NRW richtig ungemütlich! (Symbolbild) Foto: picture alliance / NurPhoto | Ying Tang

---------------------

Mehr Themen aus NRW:

---------------------

„Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen“, mahnen die Experten. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“

Wetter in NRW: Aussichten für Samstag und Sonntag ebenfalls ernüchternd.

Am Wochenende selbst wird es dann auch nicht besser. Was dich am Samstag und Sonntag in NRW erwartet, kannst du HIER nachlesen <<<.