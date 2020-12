Wetter in NRW: Dauerregen sorgt in dieser Woche für schlechte Sicht und Aquaplaning. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Anhaltende Gefahr – Wetterdienst warnt bis Donnerstag!

Schon am Montag präsentierte sich das Wetter in NRW von seiner ungemütlichen Seite. Am Dienstag setzt sich die Entwicklung fort.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt besonders vor einer dauerhaften Wetter-Lage in NRW.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt noch bis Donnerstag

Ungewöhnlich warm wird es an diesem Dienstag kurz vor Weihnachten. Das Thermometer steigt in NRW auf bis zu 15 Grad. An deiner Jacke geht trotzdem kein Weg dran vorbei.

Denn es wird nass. Und zwar richtig. Der DWD warnt für viele Städte vor anhaltendem Dauerregen. Gepaart mit Windböen kann das Aquaplaning vor allem für Autofahrer gefährlich werden.

Aquaplaning kann in dieser Woche den Straßenverkehr in NRW gefährden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Mehrere Wetterfronten-Systeme sorgen zusätzlich für wechselnde Intensitäten der Niederschläge, warnen die Wetter-Experten.

Hier gilt die Wetter-Warnung in NRW

Betroffen von den starken Regenfällen ist vor allem der südlichere Teil des Landes.

Insbesondere im Mittelgebirge erwarten die Meterologen bis Donnerstag rund 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Die amtliche Wetter-Warnung gilt aber zum Beispiel auch für folgende Städte:

Essen

Mülheim

Hagen

Düsseldorf

Aachen

Wuppertal

Leverkusen

Remscheid

Bonn

Siegen

Regnerisch bleibt es in NRW noch bis Heiligabend. Bis dahin gehen dann auch wieder die Temperaturen deutlich in den Keller.

Das sind die Temperaturen in NRW in den nächsten Tagen:

Dienstag: 12 bis 15 Grad, nachts Abkühlung auf bis 8 Grad

Mittwoch: 11 bis 14 Grad, nachts Abkühlung auf bis 3 Grad

Donnerstag: 7 bis 9 Grad, nachts Abkühlung auf bis -2 Grad

Freitag: 3 bis 5 Grad, nachts Abkühlung auf bis -3 Grad

Bei Minusgraden kann es in einigen Teilen des Landes an Weihnachten auch schneien. Dann steigt auch die Glätte-Gefahr!