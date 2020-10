Wetter in NRW: Ein Blick nach Holland zeigt trübe Aussichten. (Symbolbild)

am 01.10.2020 um 11:13

Wetter in NRW: Blick nach Holland zeigt düstere Entwicklung

Das Wetter in NRW begrüßt uns zu Monatsbeginn mit düsteren Aussichten.

Ein Blick nach Holland zeigt, was uns im Laufe des Donnerstags noch blüht. Einen goldener Oktober-Start liefert das Wetter in NRW definitiv nicht!

Wetter in NRW: Es wird ungemütlich

Noch ist das Wetter in NRW verhalten freundlichen in vielen Teilen des Landes. Doch im Tagesverlauf wendet sich das Blatt.

Auch Gewitter sind in NRW am Donnerstag nicht ausgeschlossen. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, zeigt ein Blick nach Holland. Wie „Kachelmannwetter“ beleuchtet, zieht dort am Donnerstagmorgen eine zum Teil starke Regenwand durchs Land.

Regen über den Niederlanden https://t.co/cyEGn7N542 (für Details in die Provinzen).

Der Regen kommt tagsüber allmählich in den Westen Deutschlands voran - hier via Menü für detaillierten #Wetter-Verlauf Stunde für Stunde voranklicken: https://t.co/8f9Mxc0mi2 /PH — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) October 1, 2020

Das Problem für NRW: Die Regenfront rollt am Morgen auf den Westen Deutschlands zu.

Wetter in NRW: Gewitter nicht ausgeschlossen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt erwischt es zuerst den Niederrhein und die Eifel. Hier drohen schauerartige Regenfälle, die sich bis zum Nachmittag bis nach Ostwestfalen ausbreiten.

Die DWD-Meteorologen können örtliche Gewitter dabei nicht ausschließen. Dabei weht in NRW häufig mäßiger, im Aachener Raum und in der Eifel zum Teil auch starke Böen. Zum Abend hin soll der Regen dann von Westen her bis nach Ostwestfalen abgeklungen sein.

Wetter-Aussicht in NRW: Es bleibt wechselhaft

Auch in den nächsten Tagen erwartet uns in NRW wechselhaftes Wetter. Immer wieder ziehen dichte Regenwolken und Schauer von Südwesten durchs Land, so der DWD.

Dabei sinken die Temperaturen kontinuierlich ab:

Donnerstag: 16 bis 20 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Freitag: 16 bis 19 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Samstag: 14 bis 18 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Sonntag: 14 bis 17 Grad, nachts 11 bis 6 Grad

Außerdem bleibt es windig im Land. In Hochlagen musst du immer wieder mit stürmischen Böen rechnen. (ak)