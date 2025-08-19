Wetter-Wende in NRW? Hurrikan „Erin“ rast Richtung Europa

Das Wetter in NRW nimmt uns dieser Tage mit auf eine ziemliche Achterbahn-Fahrt. Nach einer kräftigen Hitzewelle sind die Temperaturen am vergangenen Wochenende zunächst kräftig gesunken. Zu Wochenbeginn kehrt die Hitze kurz zurück, bevor die Werte in NRW zum Wochenende hin erneut fallen – dieses Mal sogar unter die 20-Grad-Marke (mehr dazu hier >>>).

Doch schon bald könnte uns die nächste Wetter-Wende bevorstehen. Das liegt nach Angaben von Dominik Jung an einem Hurrikan, der Kurs auf Europa nimmt.

Wetter-Wende in NRW durch Hurrikan „Erin“?

Dem Wetter-Experten zufolge tobt Hurrikan „Erin“ am Dienstag (19. August) mit Spitzenböen bis zu 220 km/h über dem Atlantik und streift dabei die Westküste der USA. Von da an soll der Sturm weiter über den großen Teich Richtung Europa ziehen. „Und das kann hier und da noch für die ein oder andere Überraschung sorgen“, kündigt der Wetter-Experte an.

Der Hurrikan soll dabei kurz vor der europäischen Küste in ein außertropisches Sturm- oder Orkantief übergehen. Wenn dieses auf das Festland trifft, soll es schon bald auch Auswirkungen auf unser Wetter in NRW haben. Welche? Das sei nach Angaben von Dominik Jung noch nicht klar.

Regen-Peitsche in Sicht?

„Es könnte warme Luftmassen zu uns pumpen, aber auch ein Mischmasch bringen aus wechselhaftem Wetter und warmen Luftmassen“, so der Diplom-Meteorologe bei „wetter.net„. Demnach könnte nach aktuellen Wetter-Prognosen bis zum 1. September noch reichlich Regen in NRW herunterkommen.

Mit dem Niederschlag ist allerdings erst in der letzten August-Woche zu rechnen. Dem stimmt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu. Die Meteorologen fürchten lediglich am Wochenende vereinzelt ein paar Tropfen. Ab Dienstag (26. August) sind Schauer dann wieder deutlich wahrscheinlicher.