Wetter-Hammer in NRW haut Experte um: „Geht so richtig die Post ab“

„Die ruhigen Tage beim Wetter sind definitiv gezählt“ – mit diesen deutlichen Worten beginnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung seine Prognose bei „wetter.net“. Denn das Wetter in NRW gleicht in den nächsten Tagen einer wahren Achterbahnfahrt.

Orkanböen und stürmische Winde sorgen für Chaos in vielen Landesteilen, dazu kommen große Mengen Regen. Während in Ostdeutschland eher wenig Niederschlag fällt, wird es im Westen dagegen richtig nass. „Da geht also in den kommenden Tagen so richtig die Post ab. Da kommt Stimmung rein in die Atmosphäre“, kündigt Jung an – und plötzlich steht sogar ein kleines „Frühlingserwachen“ mitten im Herbst an!

Wetter-Achterbahnfahrt in NRW

Am Donnerstag (23. Oktober) fegt ein regnerischer Sturm über Teile von Deutschland hinweg. Dort, wo man zuletzt noch vergleichsweise milde, zweistellige Temperaturen von 14 oder 15 Grad Celsius genießen konnte, herrscht nach dem Sturm nur noch deutlich kälteres Herbst-Wetter. Maximal 6 bis 7 Grad sind dann nur noch drin, und das bei durchgängig hoher Regenwahrscheinlichkeit, wie die Ensembleprognose für NRW-Städte wie Bonn zeigt.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Donnerstag, 23. Oktober: Regen, Sonne-Wolken-Mix, 14 Grad

Freitag, 24. Oktober: Regen, Sonne-Wolken-Mix, 10 Grad

Samstag, 25. Oktober: Regen, Sonne-Wolken-Mix, 10 Grad

Sonntag, 26. Oktober: Regen, 9 Grad

Montag, 27. Oktober: Regen, 7 Grad

Dienstag, 28. Oktober: Regen, 10 Grad

Mittwoch, 29. Oktober: Regen, Sonne-Wolken-Mix, 8 Grad

Doch ein Blick in die Zukunft zeichnet ein ganz anderes Bild. „Es könnte langsam wieder etwas wärmer werden“, meint Experte Jung mit Blick auf die Wetterprognosen ab dem 31. Oktober. Anfang November könnten die NRW-Temperaturen tatsächlich wieder auf 11 bis 13 Grad klettern. „Einzelne Ausreißer gehen sogar Richtung 20-Grad-Marke“, stellt der Diplom-Meteorologe erstaunt fest.

Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Ob sich zu den „milderen“ Herbsttemperaturen dann auch noch ein bisschen Sonnenschein dazugesellt, steht noch nicht fest. Aber immerhin kann man vielleicht die Mütze oder den Schal mal zuhause lassen.