Wetter in NRW: Experte kann Prognose nicht fassen – „Hätte gerne anderen Winter“

Noch stehen die Wetter-Zeichen in NRW auf Sommer, genauer gesagt auf Altweiber-Sommer. Herbst-Fans müssen sich noch gedulden, bis die gemütlichste Zeit des Jahres wieder Einzug hält.

An Winter dürfte in NRW oder andernorts noch kaum einer Gedanken verschwenden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ hat dennoch einen Blick in die Glaskugel gewagt. Aber diese Aussichten, die das Wetter in NRW für den diesjährigen Winter bereit hält, gefällt nicht mal dem Experten.

Wetter in NRW: Winter 2024 für Überraschung bereit?

Seit 1881 zeichnen die Modelle das Wetter zur Winter-Zeit auf. Und die Wetter-Lagen aus den vergangenen Jahren haben für wenig Überraschung gesorgt. Denn mit Winter hatten diese wenig zu tun, dafür war es viel zu mild.

Eine aktuelle Prognose für dich: Wetter in NRW: Folgt jetzt die krasse Kehrtwende? „Krasser Temperatursturz“

Dreht der Winter 2024 endlich voll auf? Experte Dominik Jung rückt in einem Youtube-Video mit der bitteren Wahrheit heraus – und wagt eine erste Prognose. Denn ein kalter Winter mit viel Schnee ist auch in diesem Jahr mal wieder nicht in Sicht. „Tut mir Leid, wenn ich nichts Besseres zu berichten habe“, so Jung. „Hätte gerne einen anderen Winter.“

Kalt und Schnee an Weihnachten?

Auch der Diplom-Meteorologe hätte also mal wieder Lust auf einen richtig knackig kalten Winter. Doch können wir zumindest zur Weihnachtszeit auf Voll-Winter in NRW hoffen? „Da kannst auch die Würfel werfen“, erteilt der wetter.net-Experte erst mal eine Absage, denn für solche Prognosen sei es definitiv noch viel zu früh.

Weitere News:

Das CFS-Modell setzt auf einen warmen Winter – das könnte sich auch zur Weihnachtszeit nicht ändern. „Niemand sollte seinen Urlaub danach planen“, wird auch Dominik Jung deutlich. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibe aber der Februar. Doch bis es so weit ist, bringt uns das Wetter in NRW zunächst hoffentlich erst mal eine ordentliche Dröhnung Herbst.