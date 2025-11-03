Wetter-Experten müssen NRW-Prognose ändern – Epizentrum im Westen

Verkehrte Welt beim Wetter in NRW. Nach einem äußerst wechselhaften Oktober hat sich die Wetter-Lage am ersten November-Wochenende schlagartig beruhigt. Statt Regen und Sturm grüßte am Sonntag (2. November) tagsüber stundenlang die Sonne vom Himmel.

Ein Trend, der sich auch am Montag fortsetzt. Und das ist noch nicht alles.

Wetter-Wende in NRW

„Da kommt eine richtige Wärmeblase in dieser Woche auf Mitteleuropa zugezogen“, kündigt Dominik Jung an. Die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe werden es nach Angaben des Wetter-Experten in sich haben: Dort sollen die Werte im Laufe der ersten November-Woche auf bis zu 14 Grad steigen. „So eine Wetterlage im Juli/August hätte uns unten am Erdboden zum Teil mehr als 30 Grad gebracht.“

Eine derartige Hitze ist im November natürlich nicht möglich. Trotzdem zeigt die Temperaturkurve deutlich nach oben. So soll es insbesondere im Westen der Republik äußerst warm für diese Jahreszeit werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kratzt das Thermometer im Laufe der Woche in Teilen von NRW sogar wieder an der 20-Grad-Marke!

Wetter-Experten schrauben Prognose nach oben

Nirgendwo in Deutschland soll es in dieser Woche wärmer werden als im Westen der Republik. „Das ist ein richtiger Warmstart in den November 2025“, fasst es Dominik Jung („wetter.net„) zusammen. Und das hat Folgen für die Gesamt-Temperatur-Prognose im November. So wurde die Prognose der „NOAA“ (Amerikanische Wetter und Ozeanographiebehörde) noch einmal nach oben korrigiert.

Eine tiefrot eingefärbte Wetter-Karte zeigt, dass die November-Temperaturen im Durchschnitt bis zu 3 Grad über dem Klimamittel der letzten 30 Jahre liegen sollen. Im Norden und Osten der Republik sollen es „nur“ 1 bis 2 Grad mehr sein. Die Temperatur-Prognose für den Gesamtwinter sieht ähnlich aus. So soll es in den nächsten Monaten im Durchschnitt bundesweit bis zu 2 Grad wärmer werden im Vergleich zum Klimamittel der letzten 30 Jahre. Mit dem ganz großen Wintereinbruch ist also vorerst nicht zu rechnen.