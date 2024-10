Wetter in NRW: Schnee im Oktober? Prognose schockiert die Menschen im Westen

Ach wie herrlich ist es doch durch den weißen Schnee zu stapfen, einen Schneemann zu bauen und es sich danach zu Hause so richtig gemütlich zu machen. Am besten mit einem heißen Kakao unter der Lieblingskuscheldecke auf dem Sofa. Aber Augenblick mal, doch nicht schon im Oktober! So stellen wir uns das Wetter in NRW höchstens im Dezember vor.

Doch es ist leider gar nicht so abwegig, dass es dieses Jahr schon im Oktober schneit. Was da auf die Menschen im Westen zukommt, liest du in den folgenden Zeilen.

Wetter in NRW: Schnee im Oktober? Schock-Prognose für den Westen

Die einen lieben Schnee, die anderen sind meistens nur genervt, wenn es schneit. Aber die wenigsten wollen schon im Oktober Schnee sehen. Schließlich ist der Sommer doch gerade erst vorbei und die lange dunkle Winterzeit steht uns noch bevor. Da würden wir uns eher über einen goldenen Herbst freuen.

Doch womöglich hat das Wetter in NRW anderes mit uns vor. Zumindest sagt das der Hundertjährige Kalender voraus. Dieser wurde bereits im 17. Jahrhundert verfasst und stützt sich auf Wetterbeobachtungen und Erfahrungen der Menschen zu dieser Zeit. Oft hatte der Bauernkalender schon recht, doch er liegt auch häufiger daneben. Auch andere Wetterexperten sehen eine Chance auf Schnee (hier mehr dazu).

Der Hundertjährige Kalender sagt einen recht rauen Herbst 2024 voraus. Doch das ist noch nicht alles: Etwa in der Monatsmitte könnte uns ein plötzlicher Wintereinbruch bevorstehen. Vor allem am 16. Oktober soll es stürmisch werden und dazu ordentlich schneien. Auch die folgenden Tagen sehen nicht besser aus. Zwischen dem 21. und 27. Oktober könnte zu dem Schnee auch noch Regen kommen. Also eher matschiger Schneeregen. Na toll, das braucht doch kein Mensch!

Der Winter könnte dieses Jahr früh starten

Vor allem ist der Oktober noch lange kein Wintermonat. Der beginnt laut Kalender nämlich eigentlich erst am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Und selbst der meteorologische Winteranfang, der immer etwas früher beginnt, ist erst am 1. Dezember.

Also wenn die Prognose des Hundertjährigen Kalenders wirklich eintrifft, dann startet der wetterbedingte Winter dieses Jahr anscheinend wohl sehr früh. Da kann man die Winterjacke schon langsam aus dem Kleiderschrank holen.

