Nach Extremregen in NRW: Wetter-Experte gibt enttäuschende Prognose

Am Sonntag (7. September) kratze das Wetter in NRW sogar fast wieder an der 30-Grad-Marke und keine zwei Tage später kam es zu einem heftigen Wetterumschwung. In der Nacht von Montag auf Dienstag fing es vielerorts wie aus Eimern an zu schütten – und das gleich mehrere Stunden lang.

Überschwemmte Autobahnen, Zugausfälle und vollgelaufene Keller waren die Folge. In Bedburg war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Familien mussten evakuiert und vor den Wassermengen in Sicherheit gebracht werden (mehr dazu hier). Auch in Mönchengladbach sorgte der Starkregen für einen Ausnahmezustand: Teilweise fallen sogar die Schulen aus. Doch wie geht es mit dem Wetter in NRW nun weiter?

Wetter in NRW: Der September macht, was er will

Erstmal Entwarnung: Die heftigen Überschwemmungen scheinen laut Wetter-Experten Dominik Jung erstmal hinter uns zu liegen. Allerdings sind wir in den nächsten Tagen offenbar auch weit weg von einem Spätsommer. „Es bleibt sehr wechselhaft. Der September hält sich ein klein wenig für den April und wir sehen das auch hier an der Wetterlage für das Wochenende. Am Samstag ziehen immer wieder kräftige Schauer über Deutschland herab“, gibt der Diplommeteorologe auf seinem Youtube-Kanal „wetter.net“ zu bedenken.

Der Experte wagt einen Blick auf die nächsten zwei Wochen und da liegen die Temperaturen für Dortmund beispielsweise laut den Wettermodellen mal knapp über und mal knapp unter der 20-Grad-Marke. Für die kommenden Tage bietet sich uns ein wechselhaftes Wetter in NRW. Donnerstag und Freitag meist nur Temperaturen um die 17 und 18 Grad in der Spitze.

Leider wird es zum Wochenende nicht besser – im Gegenteil sogar. Die Schauer- und Regenwolken ziehen über den Westen Deutschlands. Am Sonntag setzen sich mit etwas Glück ab und zu ein paar Sonnenstrahlen durch. Es wird bis zu 21 Grad warm, allerdings bei bedecktem Himmel.