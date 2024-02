Wetter in NRW: Experte warnt vor „Land unter“ – plötzlich wird es wieder ernst

Vor wenigen Wochen erst herrschte in NRW Ausnahmezustand! Heftige Unwetter und starke Niederschlägen sorgten für verheerende Hochwasser. Flüsse traten über die Ufer, Deiche drohten zu brechen (>> hier mehr Infos).

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ aber nun vorhersagt, könnte uns das nächste Regen-Chaos bevorstehen. Über Deutschland entsteht eine Luftmassengrenze – Kälte und Schneefall im Nordosten, und „langer, ergiebiger Regen“ im Rest des Landes. Und damit auch in NRW.

Jung wird deutlich: „Das könnte zum Problem werden – es droht nämlich neues Hochwasser.“

Wetter in NRW: Nächstes Hochwasser im Anmarsch?

Ab nächster Woche – so etwa um den Dienstag (6. Februar) herum – wird die Luftmassengrenze in Deutschland deutlich. Während es im Nordosten bei niedrigen Temperaturen sogar Schnee geben kann, erreicht der Süden des Landes bis zu 16 Grad. NRW knackt ebenfalls die 10-Grad-Marke. Doch diese milden Temperaturen bringen keinen Sonnenschein – sondern viele Wolken und Regen!

So wird das Wetter in den nächsten Tagen in NRW:

Freitag, 2. Februar – 9 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Samstag, 3. Februar – 9 Grad, bewölkt

Sonntag, 4. Februar – 11 Grad, bewölkt, regnerisch

Montag, 5. Februar – 12 Grad, bewölkt

Dienstag, 6. Februar – 10 Grad, bewölkt, regnerisch

Mittwoch, 7. Februar – 10 Grad, bewölkt

Donnerstag, 8. Februar – 11 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Freitag, 9. Februar – 10 Grad, bewölkt, regnerisch

50 bis teilweise 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind im Laufe der nächsten Woche möglich – und einige Ausläufer dieses Niederschlagsteppichs treffen auch NRW. „Das riecht schon wieder nach steigenden Flusspegeln“, macht Dominik Jung deutlich. „Da kann es schon wieder leichtes bis mäßiges Hochwasser geben.“ Plötzlich ist wieder von „Land unter“ die Rede.

Doch abgesehen vom Regen macht das Februar-Wetter in NRW schon fast einen frühlingshaften Eindruck. „Die Temperaturen sind im Höhenflug“, so Dominik Jung. „Dauerfrost ist auch hier nicht zu erwarten.“ Das setzt sich so fort bis zum 15. Februar.