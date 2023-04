Wetter in NRW: Experte macht „Gruselprognose“ – Alle Hoffnung erlischt damit völlig

Der April macht, was er will. Kaum ein Monat ist in Bezug auf das Wetter in NRW so wechselhaft und launisch. Von heiter Sonnenschein bis Schnee ist alles möglich. Und so fällt auch die Prognose für Anfang nächster Woche entsprechend ungemütlich aus – zumindest für Frostbeulen.

Denn laut Meteorologe Dominik Jung wird es eisig kalt in den kommenden Tagen in NRW und dem Rest von Deutschland. Und auch in Richtung Ostern macht seine Wetter-Prognose alles andere als Hoffnung.

Wetter in NRW: Düstere Prognose – es wird kalt

Temperaturen im zweistelligen Bereich haben den Anwohnern in NRW Lust und natürlich auch Hoffnung auf mehr Sonne gemacht. Insbesondere da Ostern immer näher rückt. Doch das Youtube-Video mit dem Titel „Gruselprognose“ von Meteorologe Dominik Jung lässt nun alle Träume platzen. „Achtung, nächste Woche wird es richtig kalt“, so die klare Warnung.

Für alle, die am Montag (3. April) wieder früh zur Arbeit müssen, hat der Wetter-Experte auch einen wichtigen Tipp: „Man muss die Autoscheiben freikratzen, und braucht eine dicke Jacke.“ Bedeutet also, den Wecker notfalls ein paar Minuten früher stellen, damit genug Zeit zum dick Einpacken und Freikratzen bleibt. Schuld sind die frostigen Temperaturen in der Nacht. Minus 2 Grad, so die Prognose für NRW von der Nacht auf Montag. Die Sonne traue sich zwar zwischendurch auch raus, doch davon darf man sich wohl nicht täuschen lassen.

DAS sind die Aussichten für Ostern

Auch Richtung Mitte der Woche seien maximal 12 Grad erwartbar. „Deutlich zu kalt für die aktuelle Jahreszeit“, so die Einschätzung des Experten. Doch eine gute Nachricht gibt es: „Der große Regen und Wind ist durch“, verkündet Dominik Jung lauthals in seinem Youtube-Video. Im Hinblick auf Ostern nähern wir uns zumindest mal wieder der 15-Grad-Marke. Die Prognose: Ein Mix aus Wolken und Sonne. Am Ostermontag sollen es sogar am Rhein an die 16 Grad werden, sodass einem netten Spaziergang mit der Familie nichts im Wege steht.

Das wird jedoch wohl auch schon das Höchste der Gefühle beziehungsweise Temperaturen gewesen sein. Denn laut Wettermodell lässt sich der Frühling bis mindestens Mitte April nicht rauskitzeln. Aber wir wissen auch, der April ist immer für eine Überraschung gut – sei es negativ oder positiv.