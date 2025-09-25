Wetter in NRW nimmt mächtig Fahrt auf – Experte macht bei Oktober-Prognose große Augen

Das Wetter in NRW lässt dieser Tage wohl kaum einen vor Jubel an die Decke springen. Eine graue Suppe am Himmel, dazu Temperaturen, die nur knapp über die 10-Grad-Marke hüpfen. In einigen Landesteilen kam dazu am Donnerstag (25. September) auch der ein oder andere Schauer herunter. Kurzum: Der Herbst ist so richtig in NRW angekommen.

Doch zum Ende des Monats wendet sich das herbstliche Blatt. Das Wetter hält ein paar nette Überraschungen für uns bereit.

Wetter-Umschwung in NRW

Schon am Wochenende wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in NRW spürbar wärmer. So steigt das Thermometer am Samstag (27. September) auf Werte zwischen 15 und 18 Grad. Am Tag der Stichwahl in NRW kann in einigen Landesteilen sogar wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, wie Dominik Jung feststellt. Dem Wetterexperten zufolge soll die letzte Septemberwoche zwar noch etwas durchwachsen starten. So erwarten uns ein paar Regenschauer und Temperaturen unterhalb der 20-Grad-Marke. Doch die Aussicht auf das lange Oktober-Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) lässt den Diplom-Meteorologen regelrecht frohlocken.

Goldener Oktober-Start in NRW

„Gar nicht mal so unfreundlich“, attestiert Dominik Jung („wetter.net„) beim Blick auf die Wetterprognose für Donnerstag (2. Oktober) in NRW und wird noch deutlicher: „Goldenes Oktober-Wetter“ würde ich es mal nennen.“ Über 20 Grad bei reichlich Sonnenschein und es wird noch besser.

„Das ist wahrscheinlich auch der Trend für den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit und das lange Wochenende. Es geht nach oben.“ Na, das sind doch einmal Aussichten, die man sich kaum hätte besser ausmalen können für einen herbstlichen Spaziergang an der frischen Luft.