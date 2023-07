Wetter in NRW: Experte von den Socken – „Das wird unterirdisch“

Das Wetter in NRW in diesem Juli war mehr als durchwachsen. Im Vergleich zum sehr sonnigen Juni ließen die Temperaturen in den letzten Wochen ein wenig zu wünschen übrig, auch die Sonne ließ sich für den absoluten Sommermonat relativ wenig blicken.

Das Wetter in NRW kann im August also nur besser werden, oder nicht? Die Prognose von Wetter-Experte Kai Zorn wird einige überraschen.

Wetter in NRW „wird unterirdisch starten“

Wer auf viel Sonne und gutes Wetter in NRW hofft, wird auch in der ersten August-Woche erstmal enttäuscht. Laut Kai Zorn „wird der August unterirdisch starten“, also viel Regen, Wind und kühle Temperaturen mit sich bringen – dazu gibt es auch nur „relativ wenig Sonne“.

Doch ein Ende scheint in Sicht, wie der Meteorologe prognostiziert. So wird das Wetter im August „so langsam die Kurve bekommen“, ein Aufwärts-Trend ist erkennbar. Zuerst gilt es aber, die erste August-Woche zu überstehen.

Die beginnt schon in der Nacht von Sonntag (30. Juli) auf Montag (31. Juli) kühl, im Laufe des Montags kommt es dann erneut zu Regen – zumindest in NRW. Temperaturen über 21 Grad sind an diesem Tag leider nicht drin, so der Experte.

Wetter in NRW: „Starten mit einer Regenklatsche“

Der Dienstag wird noch bitterer, „da starten wir mit einer Regenklatsche“, wird Kai Zorn deutlich. Mit Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad wird es ein „Kaltstart in den August“. Über die Woche fallen die Temperaturen dann weiter ab, am Donnerstag (2. August) wird es dann nochmal eine Ecke kühler. Auch Gewitter sind nicht auszuschließen.

Danach müssen Sommerfans weiterhin geduldig sein, auch das erste August-Wochenende soll von viel Regen begleitet werden. Die zweiten August-Woche macht dann ein wenig Hoffnung, laut Prognose werden Richtung Monatsmitte in NRW wieder Temperaturen um die 25 Grad erreicht. Regen und Gewitter werden das Wetter in NRW zwar weiterhin begleiten, nehmen aber immer weiter ab.