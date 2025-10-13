Wetter-Experte zieht wegen NRW-Prognose die Augenbrauen hoch – „Welch‘ Überraschung“

Reichlich stürmisch war es zu Beginn des Oktobers in NRW. Doch nach und nach hat sich die Wetter-Lage beruhigt.

In der zweiten Oktober-Woche hat sich ein Hochdruckgebiet über NRW festgesetzt. Und das hat stabiles Herbstwetter zur Folge. Doch wie lange hält sich das Wetter in NRW noch?

Wetter-Prognose für NRW: „Welch Überraschung“

14 bis 17 Grad, meist bedeckt und hier und da ein wenig Sprühregen. Das Wetter am Montag (13. Oktober) ist eine Blaupause für das, was uns auch in den nächsten Tagen in NRW erwarten wird. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hält sich das Hochdruckgebiet auch im Verlauf der Woche noch über NRW.

„Wir blicken auf das Wochenende. Welche Überraschung: Auch da gibt es keine Überraschung“, kommentiert Dominik Jung süffisant und muss feststellen: „Das Wetter bleibt stabil.“ Nach Angaben des Wetter-Experten könnte sich die Lage danach allerdings ändern.

Wetter-Wende in NRW?

So gibt es nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) ab Montag (20. Oktober) die ersten Regensignale. Demnach rechnen die Wettermodelle zu Beginn der zweiten Herbstferienwoche in NRW die ersten kräftigeren Niederschläge. Die Rede ist zwar lediglich von ein paar Litern Regen. Doch weiter westlich, in den Niederlanden und Frankreich, könnte dann einiges herunterkommen.

Ob sich das Tiefdruckgebiet allerdings weiter bis nach NRW ausbreitet, steht noch in den Sternen. „Ist aber alles noch recht unsicher“, muss der Diplom-Meteorologe zugeben. Denn: „Wenn so ein Hoch erstmal da ist, ist es meist sehr stabil. Und die Wettermodelle haben so ihre Probleme, das Ende einer stabilen Hochdruck-Wetterlage berechnen zu können.“ Heißt im Klartext: In der ersten Herbstferienwoche können wir uns in NRW über recht regenfreie Tage freuen. Erst ab der zweiten Woche könnte es womöglich etwas nasser werden.