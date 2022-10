Wetter in NRW: Heißer Herbst im Anmarsch! SO warm wird es wirklich

Achtung, die Sommerklamotten könnten eventuell noch gebraucht werden. Das Wetter in NRW soll wieder schöner werden.

Nach den langen Tagen Regenwetter, kommen nun die Sonnenstrahlen wieder raus. Die Prognose für das Wetter im Herbst verspricht Gutes. Auch Menschen in NRW können sich freuen.

Wetter in NRW: Sommer-Temperaturen im Oktober prognostiziert

Nachdem der September kalt und regnerisch war, scheinen nun wieder sonnigere Tage auf Deutschland zuzukommen. Laut der 14-Tage-Prognose von „wetter.de“ steigen die Temperaturen im Verlauf der ersten Oktoberwoche immer mehr an. Sogar die 20-Grad-Marke soll geknackt werden. Am Oberrhein kratzen die Temperaturen laut „Deutschem Wetterdienst“ (DWD) bereits zum Wochenbeginn am Montag (3. Oktober) schon an der magischen Grenze mit 19 Grad.

Im Oktober wird das Wetter in NRW nochmal richtig schön warm. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Der Tag der Deutschen Einheit ist auch in Nordrhein-Westfalen bewölkt, aber weitgehend ohne Regen gestartet. Im Tagesverlauf soll sich vor allem im Südosten zunehmend die Sonne zeigen, wie der „DWD“ mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad, im höheren Bergland bei maximal 13 Grad.

Oktober startet stark und lässt dann nach

Am Dienstag wird ebenfalls ein Sonne-Wolken-Mix erwartet. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 24 Grad. Am Mittwoch soll jedoch der heißeste Tag der Woche werden – bis zu 24 Grad! Dieses „Goldene Oktoberwetter“ kann sich sehen lassen.

Noch mehr aktuelle News aus NRW:

Aber aufgepasst! Wer nochmal die letzten Sonnenstrahlen in diesem Jahr einfangen will, sollte sich beeilen. Denn laut den aktuellen Langzeitprognosen schlägt das Wetter in NRW zur Hälfte des Monats wieder um. Dann können die Temperaturen auch tagsüber wieder einen einstelligen Wert erreichen und es wird frostig. Allerdings sind Prognosen weit in die Zukunft immer schwierig. Es kann also durchaus noch zu Überraschungen kommen.