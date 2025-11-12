Wetter-Phänomen lockt NRWler vor die Tür – „Extrem hoch“

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und auch noch mal von Mittwoch auf Donnerstag haben auch Anwohner in NRW die Chance, ein ganz besonderes Himmelsphänomen zu beobachten. Dank des guten Wetters ist der Himmel in der Nacht klar und gibt gute Sicht auf sie Preis: die Polarlichter.

Laut Wetter-Experte Dominik Jung seien die Chancen, die Aurora borealis zu sehen, „extrem hoch“. Besonders von Mittwoch auf Donnerstag und auch in NRW könnte man mit etwas Glück ein paar bunte Lichter sehen.

Wetter-Phänomen Aurora borealis über NRW zu sehen

Die Chance, die Aurora borealis in der kommenden Nacht zu sehen, wird laut Jung als „extrem hoch“ eingestuft. Schon in der vergangenen Nacht konnte man sie über NRW sehen. Doch von Mittwoch auf Donnerstag ist die Wahrscheinlichkeit noch einmal höher.

Also einfach gen Norden schauen und sein Glück versuchen. Doch Vorsicht! In der Nähe von Gewässern ist das eine weniger gute Idee. Denn dort kann sich Bodennebel bilden und der versperrt dann die Sicht. Also besser in höheren Lagen ausharren, rät der Experte. Dann am besten auch in einer warmen Jacke, denn in der Nacht kann es auffrischen.

Wetter: Von „goldenem November“ bis Schnee

Ab Donnerstag sinkt die Wahrscheinlichkeit Polarlichter zu sehen rapide. Dafür steigen aber die Temperaturen erheblich an. 17 Grad und Sonnenschein locken auch am Donnerstag nach draußen. Es wird ein „goldener Novembertag“ sagt Jung von „wetter.net„, obwohl er schon fast an einen Maitag erinnert – zumindest, was die Temperaturen angeht.

Doch mit der Milde ist es schon zum Wochenende wieder vorbei. 13 Grad am Freitag und fünf bis sechs am Wochenende, dazu Regen. Am Mittwoch (19. November) könnten die Temperaturen dann sogar auf drei Grad fallen und der erste Schnee ab 400 Metern fallen – vermutlich eher Schneeregen. Tags darauf sinkt die Schneefallgrenze sogar auf 300 Meter hinab.