Wetter in NRW: Expertem wird ganz mulmig – „Ach du lieber Gott“

Kommt jetzt endlich der Frühling nach NRW?

Ostern steht vor der Tür, doch das Wetter in NRW machte bisher wenig Lust auf eine sonnig-warme Ostereier-Suche im eigenen Garten. Viele Menschen können wärmere Temperaturen und mehr Sonnenschein kaum erwarten – doch die Wetter-Prognose von Experte Dominik Jung könnte ihre Hoffungen zerschlagen.

Wetter in NRW: Experte mit eindeutiger Prognose

Zum Wochenstart am Montag (3. April) spricht Dominik Jung direkt das aus, was wohl alle schon bemerkt haben: Es ist deutlich zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Während der Winter „einer der schneeärmsten Winter“ war, kommt die „Kälte jetzt immer wieder zu uns nach Deutschland gewabert“, so der Wetter-Experte.

Für diese Woche ist dabei auch keine Besserung in Sicht, so müsse man „in Richtung Ostern mit Nachtfrost rechnen“. Zwar gibt es immerhin weniger Regen, als in den vergangenen Wochen, „aber dafür geht es richtig kühl weiter“.

Wetter in NRW bringt keine „frühlingshaften Ostern“

Besonders der Blick auf die Oster-Feiertage stellt sich eher deprimierend dar. An Gründonnerstag (6. April) gibt es kaum Sonnenschein und dafür vor allem in NRW wohl Regen bei Temperaturen bis zu 12 Grad. Der Karfreitag (7. April) ist ähnlich bescheiden, allerdings mit ein wenig mehr Sonnenschein. Der Karsamstag (8. April) dagegen wird ebenfalls kühl mit weniger Sonnenschein – an Ostersonntag (9. April) sollen es dann nur noch 11 Grad werden. Außerdem kann es hierzulande Regen geben. „Grill-Wetter an Ostern sieht nun wahrlich anders aus“, stellt Meteorologe Jung fest.

Beim Blick auf den Ostermontag (10. April) kann sich der Experte dann kaum halten: „Ach du lieber Gott…noch ein bisschen kühler, Temperaturen im Westen um die sieben, acht Grad… das sieht nicht nach frühlingshaften Ostern aus.“

Mehr Themen:

„Wenn es schlecht läuft, dann lässt das Frühlings-Wetter die Menschen in NRW noch lange warten“, prognostiziert Dominik Jung weiter und bezieht sich dabei beispielhaft auf die Stadt Köln. Demnach müsse er alle enttäuschen, die „bis zum 17. April auf eine schnelle Erwärmung“ hoffen: „Da sind keine dauerhaften 15 bis 20 Grad in Sicht. Es geht sehr schleppend in Richtung Frühlingswärme.“