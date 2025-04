Wetter in NRW stürzt komplett ab – plötzlich wird es ungemütlich

Wie wird das Wetter an Ostern in NRW? Ersten Prognosen zufolge sollte es an den Feiertagen reichlich sonnig und beinahe sommerlich warm werden (mehr dazu hier >>>).

Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Schon vor den Ostertagen droht ungemütliches Wetter in NRW. In Teilen des Landes könnte es sogar richtig rund gehen.

Wetter in NRW: Plötzlich drohen Gewitter

Es ist frisch geworden in NRW. Nach einem äußerst milden Start in den April sind die Werte am ersten Wochenende des Monats reichlich in den Keller gegangen. In der zweiten April-Woche gehen die Temperaturen aber langsam wieder in die Höhe. Schon am Samstag (12. April) könnte dann nach Angaben von Dominik Jung wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Und es kommt noch besser: Am Sonntag sollen die Temperaturen an der 25-Grad-Marke kratzen. Zur Monatsmitte hin soll dann auch noch der langersehnte Regen in NRW fallen. Bei Werten knapp über 20 Grad soll es am Montag (14. April) erste Niederschläge geben, bevor es am Tag darauf richtig ungemütlich werden soll. So drohen am Dienstag vor Ostern im Tagesverlauf nach Angaben des Wetter-Experten kräftige Schauer und Gewitter.

Land unter in NRW?

Laut dem Meteorologen berechneten die Wetter-Modelle zwischenzeitlich sogar förmlich „Land unter im Westen“. Die Rede war von bis zu 140 Litern Regen bis Ostersonntag. Doch dabei handelt es sich bislang nur um Ausreißer in den Modellberechnungen.

Eine große Wetter-Wende soll allerdings doch vor Ostern noch eingeleitet werden. Während das Thermometer am 16. April noch auf bis zu 27 Grad hochschießen soll, könnten die Werte am Gründonnerstag plötzlich auf 12 Grad abstürzen. An Karfreitag soll es dann bei 14 Grad richtig trüb werden.

Doch bleibt es auch dabei? Dominik Jung („wetter.net„) spricht in der Woche vor Ostern noch von einem „wilden Hin und Her“ bei den Prognosen. Es sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, die Wetter-Entwicklung wasserdicht vorauszusagen. Somit bleibt es also spannend…