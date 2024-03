„Karamba-Wetter“ in NRW? Bei diesen Oster-Aussichten verschlägt es Expertin die Sprache

Nanu, was ist denn da auf einmal wieder los? Das Wetter in NRW hält uns derzeit ordentlich auf Trab und macht uns die Kleiderwahl alles andere als leicht. Von Frühling zu Herbst und wieder zum Frühling in nur wenigen Tagen – nicht nur den Wetterfühligen unter uns wird da ganz anders.

Vielen brennt aber so kurz vor den Feiertagen nur eine Frage auf der Seele: Wie wird das Wetter in NRW zu Ostern? Was eine Expertin dazu am Donnerstagmorgen (14. März) offenbarte, dürfte nicht nur ihr die Sprache verschlagen.

Wetter in NRW mit Rolle rückwärts

Der Wetter-Trend zu Ostern? Laut „wetter.net“-Meteorologin Kathy Schrey kommt da eine unerwartete Wende auf uns zu. „Karamba-Wetter – das ist Winter“, bringt sie es kurz und schmerzlos auf den Punkt. Ausgerechnet an Ostersonntag (31. März) könnten wir weiße Aussichten bekommen. So zumindest der 6er Lauf.

Optimistisch stimmen da die anderen Wetter-Läufe. Denn die sagen das komplette Gegenteil vorher: Demnach könnten uns am Ostersonntag mild-warme Temperaturen erwarten. Da könnten wir die Kaffee-Tafel sogar draußen decken.

So gehts die nächsten Tage weiter

Doch bevor wir uns schon den Wetter-Aussichten zu Ostern widmen, schauen wir doch erst mal, wie’s die nächsten Tage aussieht. Am Donnerstag (14. März) können wir nochmal ordentlich Frühlingssonne tanken. Und das sollten wir auch ordentlich tun. Denn schon am Freitag (15. März) wird das Wetter wieder „brisant“. Vor allem am Nachmittag drohen Schauer und Gewitter.

Auch das Wochenende (16./17. März) bringt im Westen nur einen Mix aus Wolken und Regen. Auch die nächste Woche scheint laut aktuellen Prognosen in NRW ins Wasser zu fallen. Weitere Infos zu den Wetter-Aussichten der nächsten Tage erfährst du in diesem Video von „wetter.net“.